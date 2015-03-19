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Bilim / Teknoloji

'Gelecekte sürücülü otomobiller yasaklanabilir'

Elektrikli otomobil üretimi yapan Tesla şirketinin İcra Kurulu Başkanı Elon Musk, otomobillerin bir gün yasaklanabileceğini söyledi

19 Mart 2015 16:39

Elektrikli otomobil üretimi yapan Tesla şirketinin İcra Kurulu Başkanı Elon Musk sürücüsüz otomobillerin yaygınlaşmasıyla günün birinde geleneksel sürücülü taşıtların yasaklanabileceğini ifade etti.

Elon Musk, internet üzerinden ödeme yapan PayPal ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX gibi pekçok yenilikçi projeye girişimci ve kaşif olarak imza atmış bir isim.

Teknoloji sitesi Verge'e verdiği mülakatta Tesla'nın sürücüsüz otomobil piyasasına da gireceğini anlatan Musk "Sürücülük çok tehlikeli birşey. 2 tonluk bir ölüm aracını bir insan sürmemeli." dedi.

Geleneksel otomobillerden sürücüsüz otomobillere geçişin 20 yıl alacağını, zira kullanımda olan tüm otomobillerin değiştirilmesinin çok kapsamlı bir iş olduğunu kaydeden Musk "Otomotiv sanayiinin boyutlarını kabul etmek gerek. 2 milyar otomobil mevcut." dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Tesla şirketi, S model otomobillerine oto-pilot uygulamasını da yerleştirmişti.

Bu sayede otomobiller otomatik olarak şerit değiştirebiliyor ve kendi başına park edebiliyor.

 

'Hayat kurtaracak teknoloji'

 

43 yaşındaki Musk, teknoloji haberleri sitesi VentureBeat'e yaptığı açıklamada ise "Tesla elektrikli otomobillerde önder. Sürücüsüz otomobillerde de lider olacağız. Sürücüsüz otomobil sektöründe çalışmaya meraklı kim varsa, gelin, sizi aramıza alalım. Sürücüsüz otomobiller her yerde kullanılacak ve pek çok insanın hayatı kurtulacak." dedi.

Sürücüsüz otomobillerin insanların kullandığı otomobillerden daha güvenli olduğunu gösteren sağlam veriler bulunduğunu vurgulayan Musk, ancak bu alanda hükümetleri ve ilgili denetçi kurumları ikna etmek gerekeceğini de kabul etti.

 

Yapay zeka teknolojisinin getirebileceği tehlikeler

 

Elon Musk, sürücüsüz taşıtlar açısından en büyük sınavın hız yapılabilen otoyollar değil, kent sokaklarında saatte 24 ile 80 km. arasında, güvenli şekilde yol alabilmek olduğunu söyledi.

Sürücüsüz otomobillerde temel unsur yapay zeka teknolojisi.

Musk, Ekim ayında yapay zekanın gelecekte, diğer alanlarda yaratacağı etkiler hakkındaki kaygılarını dile getirmiş; bu konuda dikkatli bir denetim mekanizması oluşturulmazsa yapay zekanın insanlığın varoluşu açısından en büyük tehdidi oluşturabileceğini söylemişti.

Ancak sürücüsüz otomobillerde yapay zeka teknolojisi kullanılması, Elon Musk'ı pek fazla kaygılandırmıyor.

"Sürücüsüz otomobiller bakımından kaygı duymamıza gerek yok; bu yapay zekanın daha dar bir alanı. Asansör gibi birşey bu iş. Eskiden asansörü çalıştıran kişiler vardı. Sonradan asansörleri bulunduğunuz kata indirip çıkaran basit bir devre kuruldu ve asansörler otomatikleşti. Otomobil de aynen böyle olacak." diyor.

Bu alanda kaygı yaratan bir noktaysa, sürücüsüz otomobillerin bilgisayar korsanlarının hedefi olması. Tesla şirketi gelecekte bu konuda sorunlar yaşamamak için güvenlik teknolojilerine yatırım yapıldığını kaydediyor.

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