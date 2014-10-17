Gelecekte morg görevlisi mi olacaksınız, yoksa 'usta' bir siyasetçi mi; işte burçlar ve meslek seçimleri

Doğum gününüz, saatiniz ve doğum yerinize göre çıkarılan doğum haritanız birçok alanda bilgi verdiği gibi, meslek seçimi konusunda da size yardımcı olmaktadır.

Astrolojik doğum haritanızda burçlara uygun meslekler olsa da, meslek seçimi birkaç faktöre bakarak uygulanmaktadır.

Radikal'den Didem Şarman'ın burçlar ve meslekler üzerine derlediği yazı şöyle:

Koç burcu

Yüksek enerjinizi aktaracak bir çalışma alanına ihtiyacınız vardır.

Çalışmanıza uygun alanlar: Yöneticilik, girişimcilik, belirli bir gruba liderlik etmek, itfaiyecilik, cankurtaranlık, askeri alanlar, sporculuk, askeri alanlar

Boğa burcu

Çalışma alanınızda rahatlığa önem verirsiniz. Üretim ve çalışmalarınızı ortaya koymak sizin için önemlidir.

Çalışmanıza uygun alanlar: Finans sektörü, ekonomi, değerli taşlar ve mücevherat, toprak ve arazi alım satımı, restoran işletmeciliği, aşçılık, yemek yapımı, bankacılık, çiçekçilik, peyzaj, müzisyenlik, koruma görevlisi

İkizler burcu

Yeni bilgiler edinmek ve aldığınız bilgileri yaymak, aktif olarak kullanmak ve iş için seyahatler etmek sizin için önemlidir.

Çalışmanıza uygun alanlar: Yazarlık, gazetecilik, muhabirlik, kütüphane görevlisi, emlakçılık, öğretmenlik, reklamcılık, sosyal medya uzmanlığı

Yengeç burcu

Kendinize olan güveninizi iş hayatınızda ispat etmek sizin için önemlidir.

Çalışmanıza uygun alanlar: Maden ve yer altı kaynaklarını ilgilendiren alanlarda çalışmak, tarih öğretmenliği, arkeoloji, meteoroloji, kadınları ilgilendiren alanlarda çalışmak (güzellik sektörü), emlakçılık, mezarlık görevlisi

Aslan burcu

Işığınızı ve karizmanızı iş alanında da sergilemek, ön planda olmak istersiniz.

Çalışmanıza uygun alanlar: Yöneticilik, sahne sanatçılığı, oyunculuk, güzellik ve bakımı ilgilendiren bir merkez sahibi olmak, elçilik, kuyumculuk, gazino ve eğlence yerleri işletmeciliği, spor merkezi işletmeciliği, sporculuk, tiyatro oyunculuğu, borsa

Başak burcu

Çalışma hayatınızda en ince detaylara dahil dikkat eder, iş konusunda mükemmeliyetçi davranırsınız.

Çalışmanıza uygun alanlar: Öğretmenlik, yazarlık, eleştirmenlik, iletişim alanını ilgilendiren işler, oyuncu koçluğu, hemşire, devlet memuru, kobi, veterinerlik, polis, gıda sektörü

Terazi burcu

Yaptığınız iş aracılığı ile duygusal tatmin sağlamak ister, sizi mutlu etmeyen işlerde mecburen bile olsa çalışmayı tercih etmezsiniz.

Çalışmanıza uygun alanlar: Sanat dallarını ilgilendiren alanlar, avukatlık, danışmanlık, konsolosluk çalışanı, siyaset, politika, kuyumculuk



Akrep burcu

İş hayatında güç kazanmak ve maddi manevi doyuma ulaşmak sizin için önemlidir.

Çalışmanıza uygun alanlar: Psikolojik danışmanlık, satış pazarlama, ticaret, medyumluk, spiritüel danışmanlık, dedektiflik, cerrah, morg görevlisi, kimyager, psikiyatri, adli tıp



Yay burcu

İş alanınızda üretici pozisyonda olmak ve aynı zamanda rahat şekilde çalışmak sizin için önemlidir.

Çalışmanıza uygun alanlar: Yurtdışı bağlantılı işler, öğretmenlik, profesörlük, üniversite görevlisi, dini alanlar, felsefe, kişisel gelişim, basın yayın, medya, hosteslik, gemi kaptanlığı, resmi ve özel asistanlar, hukuk danışmanlığı, kuş gözlemciliği, müzisyenlik, jokeylik, astroloji

Oğlak burcu

İş alanınızda zirveye çıkmak ve en tepede olmak sizin için önemlidir.

Çalışmanıza uygun alanlar: Yargıçlar, askeri alanlar, organizatör, tarih öğretmenliği, bilim ve teknik alanlar, komutanlık, inşaat sektörü, mobilyacılık, mermercilik, gece bekçileri, antikacılık, saatçilik, şirket sahibi

Kova burcu iseniz

Çalışma ortamında takım çalışmaları yapmak, fikir alışverişinde bulunmak ve yeni keşifler gerçekleştirmek sizin için önemlidir.

Çalışmanıza uygun alanlar: Bilim ve teknik alanlar, bilim adamı, teknoloji uzmanlığı, kaşif, elektrik elektronik, bilgisayar teknikerliği, ekstrem sporlar, astroloji

Balık burcu iseniz

Çalışma ortamınızda yeteneklerinizi sergilemek ve rahat saatlerde çalışmak sizin için önemlidir.

Çalışmanıza uygun alanlar: Sinema sanatçılığı, yelkencilik, denizcilik, su ürünleri, rehabilitasyon merkezinde çalışanlar, hapishane görevlisi, yetimhane, sinir ve ruh hastalıkları hastanesi çalışanları, cankurtaranlık, dalgıçlık, astroloji, şifacılık, medyumluk



