'Gelecek Senin Yaz Stajı Programı' gençlere iş imkanı sağlıyor

LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Turkcell’in düzenlediği Turkcell’le Gelecek Senin Yaz Stajı Programı’ndaki 19 gencin 2 ay süren çalışmalarıyla devam ediyor. Temmuz ayında oryantasyon eğitimi ile başlayan program kapsamında öğrenciler, farklı bölümlerde aynı Turkcell’de çalışıyormuş gibi teorik bilgilerini uygulamaya geçirdi.

Yaz stajı programı kapsamında öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya geçirmesi, iş yaşamında deneyim kazanması, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in işleyişini tanıması hem de iş imkanına da sahip olabilmesi amaçlanıyor.

Program hakkında bilgi veren Kuzey Kıbrıs Turkcell İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal, “Öğrenciler bu staj programı kapsamında, teknikten pazarlamaya, satıştan müşteri deneyimine kadar birbirinden farklı birçok bölümde hem tecrübe sahibi oluyor, hem de tıpkı şirket çalışanları gibi kurumsal iş ortamını deneyimleyerek Kuzey Kıbrıs Turkcell İnsan Kaynakları tarafından hazırlanan uygulamalara dahil oluyorlar. 19 stajyer, iş dünyasını deneyimlemeleri amacıyla düzenlediğimiz bu staj programı boyunca, kendi bilgilerini de katarak bireysel ve ortak birçok projede de çalışma imkanına sahip oluyor. Stajyerler ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell’in çalışanlarına sunduğu eğitim olanaklarından da yararlanabiliyor” dedi.

“YOLLARINA IŞIK TUTMAYI AMAÇLIYORUZ”

Stajyerlerin iş bulma sürecinde hayatlarını kolaylaştıracak sınıf içi ‘Mülakat Teknikleri Eğitimi’nin yanı sıra dijital eğitimlerle stajyerlerin kariyer yollarına ışık tutmayı amaçladıklarını belirten Topal, “Stajyerler staj programı süresince Turkcell Dijital Akademi üzerinden online olarak ‘Hepimiz Acayibiz’, ‘Telekom Sektörünün Geleceği ve İnovasyon’, ‘Bir Başarı Hikayesi: Webrazzi’, ‘Toplantı Yönetimi’ gibi birçok eğitim alıyorlar ve bu eğitimlerle öğrencilerin bakış açılarını geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“TURKCELL’DE ÇALIŞABİLMELERİ İÇİN İMKAN TANIMIŞ OLUYORUZ”

Bu staj programının her yıl 2 ay boyunca düzenlendiğini ifade eden Topal konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Stajyerlerimiz bu güzel deneyimi yaşarken bizlerle yeni fikirler paylaşıp görüşleriyle ailemize katkıda bulunuyorlar. Bizler de onlara elimizden geldiğince tecrübelerimizi aktarıp iş yaşamına hazırlamaya çalışıyoruz. Tüm bunların yanında staj programına katılan arkadaşların mezun olduktan sonra Turkcell’de çalışabilmeleri için de bir imkan tanımış oluyoruz. Bugün şirketimizde bu program sonrasında Kuzey Kıbrıs Turkcell çatısı altında çalışan birçok uzmanımız, hatta yöneticimiz mevcut. Bundan da ayrıca büyük mutluluk ve gurur duyduğumuzu belirtmek isterim.”

“İYİ Kİ BAŞVURU YAPMIŞIM”

Kariyer başlangıcı anlamında kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu ifade eden stajyer Cahide Umut, “Kuzey Kıbrıs Turkcell’deki staj sürecim için bir ailenin parçası gibi hissettiğimi hatırlayabileceğim bir süreç diyebilirim” dedi. Bir başka stajyer Buğra Siperoğlu ise, “Başvuru yaptığım dakikadan itibaren her departmandan insanlarla görüşerek onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Herkes her konuda son derece yardımcı oluyor. İyi ki başvuru yapmışım ve iyi ki seçilerek Turkcell’de staj yapma imkanına sahip olmuşum diyorum” şeklinde konuştu.

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