Gelecek Partisi'nden Denizli Valisi'ne gönderme: Döner keserken eldiven takılmaz, takarsanız eliniz yanar

Gelecek Partisi, döner ustası ile girdiği eldiven diyalogu ile tepki çeken ve özür dileyen Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e göndermede bulunan paylaşımda bulundu.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "1- Döner keserken eldiven takılmaz, takarsanız eliniz yanar. 2-İkinci maddeyi uygulayan bu dönemde pek görülmese de, birinci maddeye riayet etmekte fayda var. Devlet adına emanet verilen yetki, kişisel hırs ve heveslerle kullanılmaz." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Döner satan bir işletmeye giden Vali Atik, dönerci ustasının elinde eldiven görmeyince yanına giderek önce uyardı. Döner ustasının uyarıyı dikkate almayıp hâlâ döner kesmeye devam etmesi üzerine Vali Atik, polis ekiplerine işletme hakkında tutanak tutulup, kapatılması talimatını verdi. Vali Atik'in talimatı üzerine iş yeri hakkında tutanak tutuldu. Valinin bu tutumu sosyal medyada tepki çekti.

Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan Vali Atik, özür diledi. Atik açıklamasında, "Gün boyu yapılmış olan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü." dedi.

TIKLAYIN - Esnaftan, "Neden maske takmıyorsun" diye soran valiye: Canıma yetti, gebermek istiyorum, salı günü 15 lirayla kapattık!

TIKLAYIN | Koronavirüs denetimi sırasında esnafla diyalogu tepki çeken Denizli Valisi özür diledi

TIKLAYIN | İçişleri Bakanı’ndan ‘Denizli Valisi’ açıklaması: Özrü yerinde olmuştur