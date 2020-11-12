Gelecek Partisi'nde Kürtçe hesap tartışması

Gelecek Partisi, partinin resmi Kürtçe Twitter hesabının "Gelecek Kurdî" olduğunu açıkladı.

Gelecek Partisi adına Kürtçe Twitter hesabı açan Diyarbakır Kayapınar Parti İçi Eğitim Başkanı Abdullah Anuk, hiçbir yöneticiden destek görmediğini açıklayarak hesabı kapattığını ve partideki görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Bunun üzerine Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. 1. Olağan Kongre'den sonra Kürtçe hesabın kurumsal olarak sürdürülmesine karar verildiği belirtildi. Partinin Kürtçe resmi twitter hesabının "Gelecek Kurdî" olduğu duyuruldu. Kürtçe parti tüzüğü linki paylaşılarak tweet atıldı. "İyi niyetle ve bireysel olarak açılan hesaplar için teşekkür ediyoruz" denildi.

Kürtçe twitter hesabını kapatarak, partideki görevlerinden istifa eden Abdullah Anuk, bunun üzerine sosyal medyadan bir açıklama daha yaptı. "Size oy yok" etiketini paylaşan Anuk, şu ifadeleri kullandı: "8 aydır var olan hesaba destek vermeyen Gelecek Partisi, yaptığım açıklamadan sonra gelen tepkiler üzerine Kürtçe hesap açmışlar. Ve kendi kararlarını olduğunu söylemişler. Tepkilerden sonra yapılan hiçbir şey samimi değildir. Kürtler, artık Türk partilerine kanmamalı."