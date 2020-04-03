Gelecek Partisi Koronavirüs salgını nedeniyle 'Kardeş Aile' projesi başlattığını duyurdu

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, Koronavirüs salgını nedeniyle 'Kardeş Aile' edinme projesi başlattıklarını söyledi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci düzenlediği basın toplantısında, 'Gelecek Gönüllüleri' isimli projenin parti içindeki bir çalışma olduğuna dikkat çekerek, “Biz, bu ülkede kardeşlik ve birlik istiyoruz. Buna göre, Genel Başkanımızdan başlamak üzere, yönetim kademelerinde bulunan her bir kardeşimizin, kardeş aileleri olacak. Kardeş ailelere bu süreçte yardım edilecek" dedi.

"Toplanan sosyal yardımların siyasi malzeme olarak kullanılmasına karşıyız"

Koronavirüs nedeniyle toplanan sosyal yardımların siyasi malzeme olarak kullanılmasına karşı olduklarını belirterek, “STK’ların ve yerel yöneticilerin aktif bir şekilde süreç dahil olmasın arzu ediyoruz” ifadesini kullandı.

"İnsan, insanın elinden tutsun istiyoruz" diyen Temurci, "Herkesin, kendi mahallesinde ihtiyaç sahibi olan bir aileyi, kardeş aile olarak görüp, destek vermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Teşkilatlanma çalışmaları sürüyor; 46 kurucu il başkanı belli oldu"

Temurci, Gelecek Partisi'nin teşkilatlanma çalışmalarını da aralıksız sürdürdüğünü belirterek, videokonferans yöntemiyle toplantılar yaptıklarını söyledi. Temurci, 46 il başkanı atamalarının yapıldığı belirterek, Adana’da Adnan Fındık, Samsun’da Mustafa Yeşilyurt, Karabük’te Burak Onur Gündüz, Denizli’de ise Aykut Yıldırım’ın kurucu il başkanı oldu.

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