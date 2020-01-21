Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu dizileri açıkladı: En son Troçki’yi izledim, Crown’da son sezondayım

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar gazetesindeki söyleşinde izlediği son dizileri açıkladı. Davutoğlu en son Troçki’yi izlediğini, Crown’da ise son sezonda olduğunu dile getirdi.

Davutoğlu, “Homeland’ı baştan sona izledim. Homeland’e dikkat edin, üçüncü sezonda galiba Kasım Süleymani’nin muadili olan kişi öldürülür. Beğenerek izlediğim bir başka dizi de Son Çar. Yine Roosevelt ailesinin hikayesini anlatan belgesel müthiş. Ve tabii Crown. Son sezonu izliyorum hâlâ” dedi.

Şahsiyet dizisini de izlediğini söyleyen Davutoğlu, “Ödül alınca da aradım, o da şaşırdı diziyi izlediğimi görünce. Hacer sinema yönetmeni olmak istiyor, o tavsiye etmişti Şahsiyet’i” ifadesini kullandı.