Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci "Pelikan yapısı" açıklamaları nedeniyle ifadeye çağrıldı

AKP'nin İstanbul İl Başkanlığı görevindeyken partisinden istifa ederek Gelecek Partisi'ne katılan ve Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Selim Temurci, "AKP içindeki Pelikan yapısı" ile ilgili açıklamaları nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı’na ifadeye çağırıldı.

Temurci ile ilgili haberi gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya hesabından duyurdu. Mengü paylaşımında, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci de “pelikan yapısı” açıklamaları nedeniyle Cumhuriyet Savcılığı’na ifadeye çağırıldı" ifadelerini kullandı.