Eski AKP İl Başkanı ve Gelecek Partisi kurucularından Selim Temurci: Bu ülkede bir Pelikan gerçeği var; Türkiye bu pisliklerden temizlenmeli

Eski AKP İstanbul İl Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Bu ülkede bir Pelikan gerçeği var. Türkiye bu pisliklerden temizlenmeli" dedi.

Eski AKP İstanbul İl Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, 'Pelikan' grubu hakkında yaptığı açıklamalar dolayısıyla İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Temurci ifadesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, 15 Temmuz’un arefesinde terörle suçlanmak içini acıttığını belirterek, "Bu ülkede bir Pelikan gerçeği var. Pelikan terör örgütünü kim kurdu? İsmini kim verdi? Kim finanse ediyor? Ben yargıyı göreve çağırıyorum, bu örgüt mutlaka araştırılmalı. Türkiye adeta bu pisliklerden temizlenmeli" diye konuştu.

Kendisine, "Pelikan diye bir şey yok, bunu sen uyduruyorsun" denildiğini anlatan Temurci, "Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki, Pelikan’a Pelikan diyerek suç örgütü kurduğumu söylüyorlar" şeklinde konuştu.

Temurci, şunları söyledi:

"Bu ülkede ve dünyada bir Pelikan gerçeği var, bir Pelikan çetesi var. Bize bu suçlamayı yapanlar Wikipedia’ya, Wikileaks belgelerine baksınlar. Bu suçlamalar, yapanların hayatlarında kara bir leke olarak kalacak. Fakat biz asla korkmadan, asla yılmadan bu mücadelemizi mutlaka sürdüreceğiz