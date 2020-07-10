Eski AKP İl Başkanı ve Gelecek Partisi kurucularından Selim Temurci: Bu ülkede bir Pelikan gerçeği var; Türkiye bu pisliklerden temizlenmeli

"FETÖ taktiklerini kullanarak bu ülkede yeni bir paralel yapılanma ortaya çıkmıştır, gözünüzü açın. Bu Pelikan çetesiyle mücadele etmeliyiz. İstanbul seçimlerinin iptal ettirilmesi sürecinde de milletin ver herkesin konuştuğu bir örgüttü Pelikan. Adalet Bakanı’nın görevden alınması konuşulduğunda yine Pelikan’ı konuştu Türkiye. Burada yargı sistemimize ve Adalet Bakanımıza seslenmek istiyorum, dik durun yanınızda olacağız
"Bu yapı FETÖ taktiklerini kullanarak aşağılık iftiralarla büyük bir oyun oynuyor. Şu anda ülkenin siyasetinde, medyasında, iş dünyasında, bürokrasisinde çok güçlü bir hale geldi. Bu güç olmazsa bize herhangi biri böyle bir suçlamada bulunamaz. Ülkeyi yönetenleri daha sonra 'Aldandık' dememeleri için uyarıyorum. Bu paralel çeteyi, bu Pelikan örgütünü inşaallah yargı sistemimiz deşifre edecek ve gerçek bir hukuk devletinde bunların hepsi ortaya çıkacak. Kesin olan bir şey var, bu ülkede Pelikan var, biz Pelikan demeye, deşifre etmeye devam edecek, terör örgütü haline dönüşen bu yapıyı bu yapıyı milletimize anlatmaya devam edeceğiz."
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