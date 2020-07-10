Eski AKP İstanbul İl Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci bugün ifade verecek. Temurci ifadesinin ardından 11.30'da basın açıklaması yapacak.

Ne olmuştu?

Tele1'de Evren Özalkuş ve Merdan Yanardağ'ın konuğu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Davutoğlu, partisinin Genel Başkan Yardımcısı olan aynı zamanda eski AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin 'Pelikan' grubuna yaptığı bir eleştiri nedeniyle ifadeye çağrıldığını söyledi. Pelikan için 'cunta' benzetmesi yapan Davutoğlu, "15 Temmuz'da nasıl direnmişsek bu çeteye de böyle direniriz" demişti.