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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün evine silahlı saldırıda bulunan kişi tutuklandı

09 Aralık 2020 16:33

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.

Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Üstün'ün Adapazarı ilçesindeki evine dün tüfekle ateş açtıktan sonra polisi arayarak kendisini ihbar etmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli S.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

S.A'nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirilmişti. Saldırı sırasında Üstün ve ailesinin evde olmadığı öğrenilirken, evin giriş katındaki verandanın camları kırılmıştı.

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