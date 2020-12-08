Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine S.A. isimli zanlı silahlı saldırı düzenledi.

T24'e konuşan Gelecek Partili kaynaklar, saldırının saat 11.30 civarında meydana geldiğini, Üstün'ün ailesiyle birlikte Ankara'da olduğunu söyledi. Saldırı sonrası teslim olan S.A.'nın daha önce sabıkası olduğu belirtildi.

Gelecek Partisi Sözcüsü: Artık kimsenin can ve mal güvenliğinin kalmadığını büyük bir üzüntüyle tekrar görüyoruz

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamasında, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Sakarya eski milletvekilimiz Sn. Ayhan Sefer Üstün’ün, Adapazarı’ndaki evine saat 11:30 sularında 'silahlı saldırı' düzenlenmiştir. Kendini S.A. olarak tanıtan saldırgan, emniyet kayıtlarına göre geçmişte benzer olaylara karışmış çete suçlarından sabıkası olan ve intihara meyilli bir şahıstır. Saldırı Sn.Üstün’ün komşuları tarafından ihbar edilmiş bunun üzerine olay yerine gelen güvenlik birimlerimiz şahsı göz altına almıştır. Saldırganın aynı zamanda kendisini ihbar ettiği de anlaşılmıştır. Olay anında Sn.Üstün ve ailesi şehir dışında olduğu için herhangi bir zarar görmemiştir. Söz konusu hadise ile ülkemizin geldiği noktayı, artık kimsenin can ve mal güvenliğinin kalmadığını büyük bir üzüntüyle tekrar görüyoruz.Türkiye’de temiz siyaset ve güvenli gelecek ilkesiyle çıktığımız yolda, çetelerin ve yönlendirdikleri kriminal kişilerin korkutmaya ve sindirmeye yönelik bu saldırıları bizleri yıldıramayacak.Sn. Üstün’e tekrar geçmiş olsun diyor, bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.