Gelecek Partisi: Bakan Soylu mitingleri kalabalık göstermek için kamu araçlarıyla çıkartma yapmış

Gelecek Partisi, yarın Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde yapılacak seçimler için bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konvoyunu paylaşırken, "Güney Belediyesinin 5 yıllık bütçesi 30 saniyede önümüzden geçiyor" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, 1830 seçmenli Güney beldesindeki seçim çalışmalarına katılmak üzere bugün Afyonkarahisar'a gitti. Çok sayıda noktada vatandaşlara hitap eden Soylu'nun kalabalık bir konvoy kullandığı görüldü.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Soylu miting yaptı: Temmuzdan sonra ekonomi öyle bir atağa kalkacak ki, Almanya’sı da Fransa’sı da Amerika'sı da çatlayacak, patlayacak

Gelecek Partisi, Soylu'nun konvoyundaki 28 aracın toplam değerinin 20 milyon 615 bin TL olduğunu açıklarken, bunun Güney beldesinin 5 yıllık bütçesine denk geldiğini belirtti.

Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Afyon'un Güney beldesinde mitinglerini kalabalık göstermek için kamu araçlarıyla çıkartma yapmış. Güney Belediyesinin 5 yıllık bütçesi 30 saniyede önümüzden geçiyor"