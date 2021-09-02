Gelecek Partili Ün'den Erdoğan Bayraktar yorumu: Soylu'nun kabinede kalmasını sağlayacak örtülü bir mesaj

Eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık soruşturmaları için yaptığı açıklamaları değerlendiren Gelecek Partili Sema Silkin Ün, "Soylu'nun kabinede kalmasını sağlayacak örtülü bir mesaj" yorumunu yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık dosyası için yaptığı açıklamalar muhalefet cephesinde "itiraf" olarak değerlendirilirken, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, Bayraktar’ın açıklamalarını, "Süleyman Soylu’nun kabinede kalmasını sağlayacak örtülü bir mesaj olduğunu düşünüyorum" diye yorumladı.

Ün, Halk TV'de "Sözüm Var" programında konuşurken, AKP içinde de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, "Sedat Peker'in yaptığı açıklamaları nedeniyle görevden alınmadı ama bu sefer kabine dışı bırakılabilir" şeklinde görüşler olduğunu bildiklerini söyledi. Ün, "Ankara'da İçişleri Bakanı’nın kabine dışında kalma ihtimali konuşuluyor" dedi.

"Ben Erdoğan Bayraktar’ın bu açıklamalarının Süleyman Soylu'nun kabinede kalmasını sağlayacak örtülü bir mesaj olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulunan Ün, "Bu benim yorumum ve genel gözlemim. Çünkü yaptığı itirafın bir karşılığının olmayacağını kendisi de biliyor" ifadesini kullandı.

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17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen bakanlardan biri olan Erdoğan Bayraktar, o günkü dosya ve tapeler için "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur" demiş ve "Reis beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı" açıklamasında bulunmuştu.

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