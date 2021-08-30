Gazeteci Barış Pehlivan: Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık'ta "Evi terk et" dediği kişi Soylu'nun akrabası

Gazeteci Barış Pehlivan, AKP hükümetinin 17-25 Aralık soruşturmalarında adı gündeme gelen ve soruşturmalarında konuşması ortaya çıkan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın “Evi terk et” dediği kişinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akrabası Sadık Soylu olduğunu söyledi.

Halk TV’de yayınlanan “Açıkça” adlı programda konuşan Pehlivan, son dönemde AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı eleştirilerle gündem olan Bayraktar ile ilgili bir ayrıntıya dikkat çekti.

Pehlivan, 17-25 Aralık soruşturmalarında konuşması ortaya çıkan Bayraktar’ın, “Evi terk et” dediği kişinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akrabası Sadık Soylu olduğunu söyledi. Pehlivan, “Erdoğan Bayraktar'ın operasyon anında 'Evi terk et' dediği kişi, danışmanı Sadık Soylu’dur. Erdoğan Bayraktar ile Süleyman Soylu’nun Sadık Soylu üzerinden yakınlığı vardı” dedi.