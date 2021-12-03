Gelecek Partili Özdağ'dan TÜİK'e: Oturduğunuz o koltuklar babanızın malı mı?
03 Aralık 2021 11:44
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Milletin binasına milletin temsilcilerini sokmayan, randevu vermeyen “Rakamları Ayarlama Enstitüsü”, oturduğunuz o koltuklar babanızın malı mı?" düşüncesini dile getirdi.
Özdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin binasına milletin temsilcilerini sokmayan, randevu vermeyen “Rakamları Ayarlama Enstitüsü”, oturduğunuz o koltuklar babanızın malı mı?Açıkladığınız enflasyon ve tüm diğer istatistiklerin doğru olmadığını cümle alem biliyor. Batın ayıp işleyenin zahir “TÜİK”I olurmuş…" ifadesini kullandı.