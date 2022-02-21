Gelecek Partili Feramuz Üstün'den, oyuncu Süleyman Yağcı'ya: Kıymetli sanatçımız Fıs fıs İsmail’e ziyareti için teşekkür ediyorum

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İdari-Mali İşler Başkanı Feramuz Üstün, oyuncu Süleyman Yağcı'nın partiyi ziyaret ettiği anları sosyal medyadan paylaştı. Üstün, "Kıymetli sanatçımız Fıs fıs İsmail’e ziyareti için teşekkür ediyorum" dedi. Yağcı, Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Fıs fıs İsmail' karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Fıs fıs İsmail' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'ni ziyaret etti.

Sosyal medyadan paylaştı

Ziyareti, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İdari-Mali İşler Başkanı Feramuz Üstün kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Üstün, paylaşımına "Kıymetli sanatçımız Fıs fıs İsmail’e ziyareti için teşekkür ediyorum" notunu düştü.