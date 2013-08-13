Geleceğin ulaşım aracı ses hızından 4 kat daha hızlı

ABD’li milyarder işadamı Elon Musk, bilim dünyası tarafından "beşinci ulaşım şekli" olarak ifade edilen en son teknoloji Hyperloop sistemini dün tanıttı. Neredeyse saatte 1300 km hıza ulaşabilen "tüplü taşıma sistemi" uzun mesafeli yolcuklukları bir saatin altına indirebileceğinin yanı sıra güvenlik endişeleri de doğurdu.

Uzaya astronotlar için kargo taşıyan Dragon uzay kapsülü ile Falcon 9 roketini geliştiren Space X firması ve süper lüks elektrikli otomobiller üreten Tesla Motors’un sahibi Elon Musk, fütürist bir ulaştırma projesiyle yeniden gündeme geldi.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, 6 milyara mal olması planlanan projesi hakkında Businessweek’e dün açıklama yapan milyarder işadamı, “Boruların arasında yer alacak bağlantı istasyonları arasındaki güvenli mesafe yaklaşık 8 km olacak. Böylece, aralarında 560 km mesafe bulunan Los Angeles ile San Francisco arasındaki sistemde 70 istasyon olması düşünülüyor" dedi. Ulaşımın alüminyum borular içinde yapılacağı Hyperloop, 560 km’lik mesafenin 45 dakikadan daha az sürede katedilmesini sağlayabilir.

Güvenlik endişelerine de değinen Musk, Hyperloop’un depremlere dayanıklı olacağını ve her türlü hava koşuluna karşı direnebileceğini ifade etti. 42 yaşındaki Musk, yerden belli bir yükselikte bulunacak Hyperloop sistemi için, “Gökten kafanıza düşmesi gibi bir şey söz konusu değil. Tüplerde ilerleyecek vagonlar yoldan çıkamaz” ifadesini kullandı.

5. nesil ulaşım aracı

Musk, "alüminyum borularda insanların yanı sıra otomobillerin de taşınacağını" belirtti. Alüminyum tüpler, 450 ile 900 metre arasında yerleştirilen sütunlar üzerinde yer alacak.

Aralarında 1500 km’den daha az mesafe bulunan iki nokta arasındaki ulaşım için Hyperloop’un en ideal ulaşım şekli olacağını" öne süren Musk, "aralarındaki mesafe binlerce kilometreye çıkan noktalar arasında ise süpersonik jetlerle ulaşımın daha ideal olacağını" belirtti.

Uçak, demiryolu, otomobil ve gemilerin ardından beşinci ulaşım aracı olması hayal edilen Hyperloop, başarılı olabilmek için potansiyel rakiplerini de saf dışı bırakmak zorunda.

Musk, yakın zamanda Hyperloop projesi için prototip üretmeye başlayacaklarını belirtti ve amacının bu projeden para kazanmak olmadığını söyledi. Hyperloop sistemi için patent alınmayacağını belirten Musk, projenin açık kaynaklı olacağını da sözlerine ekledi.

Yolcu uçakları günümüzde saatte 926 km hıza ulaşabilirken, Şanghay’da hizmet veren Maglev treni 500 km hız yapabiliyor. Gelecekte tekrar hizmete girmesi beklenen sesten hızlı jetlerin ise saatte 2200 km hıza yaklaşmaları bekleniyor.