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Eğitim

Geleceğin tasarımcıları 'Mutluluğun Vitrini'ni çizecek

İSTANBUL, (DHA) - GELECEĞİN tasarımcılarının içindeki yaratıcılıklarını keşfetmeleri amacıyla Armağan mağazalarında 23 Nisan etkinlikleri kapsamında başlatılan 'Mutluluğun Vitrini' yarışması ile mutluluğu resmedecek küçük tasarımcıların çizimleri mağazala

18 Mart 2018 16:11

İSTANBUL, (DHA) - GELECEĞİN tasarımcılarının içindeki yaratıcılıklarını keşfetmeleri amacıyla Armağan mağazalarında 23 Nisan etkinlikleri kapsamında başlatılan \'Mutluluğun Vitrini\' yarışması ile mutluluğu resmedecek küçük tasarımcıların çizimleri mağazaları vitrinlerini süsleyecek.
Kurulduğu 1988 tarihinden bugüne kadar 26 şehirde 60 mağazayla tüm yaştan çocukların duyusal ve ruhsal gelişimlerine yüksek güvenli ürünlerle destek olan firma, jüri tarafından belirlenen 3 mutluluk temalı çizimi, dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vitrinlerine taşıyor. Tasarımlar Capacity, Ankamall ve Brandium mağazalarının vitrinlerinde Nisan ayı boyunca yer alacak.
31 Mart 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilen yarışmaya çocuklar diledikleri kadar çizim ile katılabilecek. Tasarımları vitrine taşınan çocuklar Armağan\'dan hediye çekleri ile ödüllendirilecek. Yarışmanın kazananları 2 Nisan tarihinde açıklanacak, tasarımlar 5 Nisan\'da vitrinlerde yer almaya başlayacak. 
Armağan Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Vural, \"Geleceğin tasarımcıları olabilecek çocuklarımızın, işe bizim vitrinlerimizden başlayacak olmasından dolayı heyecan duyuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz yarışmamıza ülkemizin her bölgesinden etkin bir katılım bekliyoruz. Çocuklarımızın kendi bayramlarında hayal ettiği mutluluğu resmetmelerini hedeflerken, hayallerinin gerçeğe dönüşebileceğini de görmelerini istiyoruz\" dedi.

 

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