Geleceğin fikirlerine Lizbon'da eğitim fırsatı

İSTANBUL, (DHA)- Red Bull’un \'daha iyi bir yarın için geleceğe yön veren fikirleri desteklediği\' projesi, Red Bull Futur/io için başvurular başladı. Dünya çapında seçilen en iyi 20 katılımcı, Lizbon’da gerçekleşecek Red Bull Futur/io Akademisi’nde eğitim alcak. Akademinin sonunda belirlenecek en çarpıcı video ise profesyonel bir şekilde filme alınacak.

Bilim kurgu filmlerinde yer alan tasarımlar gelecek için ilham kaynağı oldu. Mikroçiple çalışan bilgisayarlar, depolama ve kayıt cihazları; bir zamanın ‘fütüristik’ projeleri bugünün ihtiyaçları haline geldi. Bunlardan yola çıktığını açıklayan Red Bull, Red Bull Futur/io projesi ile geleceği etkileyecek fikirlere şans vereceğini belirtti. Bu fikrin peşindeki herkese ilham vermek üzere gazeteci Ufuk Tarhan, Emin Çapa ve Fütürist Yeşim Kunter’in katılımıyla 23 Aralık günü İstanbul Kolektif House’da Desirable Future Session (Arzulanan Gelecek Oturumu) adlı bir konferans düzenlendi.

‘TEKNOLOJİNİN HIZI KORKUTMASIN, DAHA İYİ BİR GELECEK MÜMKÜN’

Konferansta konuşan ve dünyada en etkili 100 kadın fütürist arasında sayılan M-Gen Gelecek Planlama Merkezi\'nin kurucusu Ufuk Tarhan, “Teknolojinin hızı korkutucu gelebilir, bilim kötüye kullanılabilir. Ama bu; geleceğin distopik bir şekilde hayal edilmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Geleceği pozitif düşünerek, daha yaşanabilir bir biçimde kurgulamak mümkün” dedi.

‘BİLDİĞİMİZ MANADAKİ GERÇEK İNSAN BİTİYOR’

Aynı konferansta sözü alan “Gelecek Blockchain teknolojisinin üzerine inşa edilecek” sözlerinin altını çizen Gazeteci Emin Çapa ise, “Bildiğimiz manadaki \'gerçek insan\' bitiyor. 20 yıl sonra, şimdi altyapısı hazırlanan yeni çağda bambaşka bir insan olacak” ifadesine yer verdi.

‘HER ŞEY ÇOCUKLARLA BAŞLIYOR’

\'Çocukların ve onların hayal gücünün gelişmesinde oyunların etkili olduğuna\' değinen Oyun uzmanı ve fütürist Yeşim Kunter, “Oyunlar aracılığıyla geleceği daha yaşanabilir kılmak mümkün. Oyunlar çocukların hayal gücünü geliştiriyor, geleceğin dünyasının nasıl bir yer olacağı o hayallerde gizli” diye konuştu.

HAYALLERİNİ 60 SANİYEDE ANLATACAKLAR

Geleceğe ilham vermek isteyen Red Bull Futur/io Akademi katılımcılarından, 2030 yılını anlatan \'daha iyi bir gelecek hayali\'ni maksimum 60 saniyede aktaracakları İngilizce dilinde ya da İngilizce altyazılı olarak bir video veya kısafilm çekmeleri bekleniyor. Geleceğe dair hızlı ve büyük teknolojilere ilişkin hazırlanacak videolarda kullanılacak hayalgücü ise sınırlandırılmıyor. Başvurular 10 Şubat 2019 tarihine kadar Red Bull Futur/io internet sitesi üzerinden gerçekleşecek.

RED BULL MEDİA HOUSE FİLME DESTEK OLACAK

Ardından dünya çapındaki katılımcılar arasından seçilen en iyi 20 video sahibi, Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenecek eğitim programı Red Bull Futur/io Akademi’ye gitmeye hak kazanacak. 21-24 Mart 2019 tarihleri arasında üç gün sürecek eğitimde katılımcılara, yeni araştırma teknikleri aracılığıyla fikirlerinin ana çatılarını belirleme, bu fikirleri geliştirme ve yeteneklerini pekiştirme fırsatı verilecek. Finale kalan 20 video arasından belirlenecek en çarpıcı amatör video ise Red Bull Media House tarafından profesyonel bir şekilde filme alınacak.