Geleceğin 10 dili arasında Türkçe de var

İngiliz Kültür Heyeti (British Council) tarafından yapılan bir araştırmada Türkçe, geleceğin 10 dili arasında dokuzuncu sırada yer aldı.Listede birinci sırada İspanyolca, ikinci sırada Arapça var.

Geleceğin çalışanları için en önemli dillerin sıralandığı liste, İngiltere’nin ihracat bağlantıları, hükümetin ticaret, diplomasi ve güvenlik öncelikleri ve en popüler turist merkezleri gibi kriterler göz önüne alınarak oluşturuldu.

İngiltere’de yayımlanan Independent gazetesi, bu listeye göre okullarda yabancı dil eğitimine ağırlık verildiğini belirtti.

Örneğin, dünyada 300 milyon kişinin konuştuğu Arapça için, farklı kentlerdeki okullarda bin-beş yüz çocuğa Arapça dersleri verilmeye başlandı.

İngiltere’de uzun bir süre Fransızca birinci, Almanca da ikinci yabancı dil oldu. Ancak İspanyolca, 2006’da diğer dilleri geride bıraktı.

Şimdi ülkedeki 70 üniversitede İspanyolca bölümleri bulunuyor. Almanca bölümü olan üniversite sayısı ise 60. Arapça da 2002-2012 yılları arasında yükselişe geçti.