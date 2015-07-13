T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Geleceğin 10 dili arasında Türkçe de var

İngiliz Kültür Heyeti geleceğin 10 dilini açıkladı

13 Temmuz 2015 20:51

İngiliz Kültür Heyeti (British Council) tarafından yapılan bir araştırmada Türkçe, geleceğin 10 dili arasında dokuzuncu sırada yer aldı.Listede birinci sırada İspanyolca, ikinci sırada Arapça var.

Geleceğin çalışanları için en önemli dillerin sıralandığı liste, İngiltere’nin ihracat bağlantıları, hükümetin ticaret, diplomasi ve güvenlik öncelikleri ve en popüler turist merkezleri gibi kriterler göz önüne alınarak oluşturuldu.

İngiltere’de yayımlanan Independent gazetesi, bu listeye göre okullarda yabancı dil eğitimine ağırlık verildiğini belirtti.

Örneğin, dünyada 300 milyon kişinin konuştuğu Arapça için, farklı kentlerdeki okullarda bin-beş yüz çocuğa Arapça dersleri verilmeye başlandı.

İngiltere’de uzun bir süre Fransızca birinci, Almanca da ikinci yabancı dil oldu. Ancak İspanyolca, 2006’da diğer dilleri geride bıraktı.

Şimdi ülkedeki 70 üniversitede İspanyolca bölümleri bulunuyor. Almanca bölümü olan üniversite sayısı ise 60. Arapça da 2002-2012 yılları arasında yükselişe geçti.

ETİKETLER

yabancı dilgeleceğin dilleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24