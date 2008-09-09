Küresel Isınma ve İklim Değişikliği geleceğimizi tehdit ediyor... Tarım alanları, ormanlar, su kaynakları, biyolojik çeşitlilik, deniz yaşamı giderek tükeniyor. Bu tehditlere karşı toplumu bilinçlendirmek ve çözümler yaratmak amacıyla Türkiye’de ilk kez iki sivil toplum kuruluşu, TURMEPA ve TEMA büyük bir işbirliği yapıyor. “Geleceğimiz Erimesin” sloganıyla oluşturulan proje kapsamında iki kuruluş ülke genelinde bir eğitim kampanyası düzenliyor. Proje kapsamında kişi, kurum ve kuruluşların desteği ile yurt çapında özel araç ve ekiplerle, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda ortak eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek. Kampanya ile 2011 sonuna dek 810.000 kişiye ulaşılması hedefleniyor.



Kampanyaya ilk gününde çok sayıda işadamı ve sanatçı destek verdi. Kampanyada öncelikle kişi ve kuruluşlar, AVEA, Turkcell ve Vodafone 4014 SMS numarası ve banka hesap numaraları ile bağış yapmaya davet ediliyor. Toplanan bağışlarla yurt çapında çevre konusunda bilinçlendirme çalışmaları başlayacak… TEMA Eğitim Tırı ve TURMEPA Eğitim Teknesiyle gönüllü ekipler, 3 yıl boyunca 81 il ve çevre ilçelerde küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda bizi bekleyen tehditlerle ilgili bilgi verecek, toplum olarak yapılması gerekenler konusunda bireyleri bilinçlendirmek üzere önemli çalışmalar gerçekleştirecek.



Yaklaşık 3 yıl boyunca 81 il ve çevre ilçelerde gerçekleştirilmesi planlanan eğitim çalışmaları sonunda öncelikle, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkiler hakkında bilgilendirme yapılacak. Bu doğrultuda, Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile ormanlar, meralar, tarım alanları, denizleri ve insanları bekleyen tehditler arasındaki direkt ilişkinin kavranarak, hangi önlemlerle olumsuz etkilerin azaltılabileceğiyle ilgili bireylerde farkındalık yaratılması bekleniyor. Bilinçlendirme kampanyası sonunda kamu nezdinde de gereken yasaların çıkartılması ve ülke olarak sürdürülebilir kalkınmaya ulaşılması hedefleniyor.



Küresel Isınma ve İklim Değişikliği konusuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve kampanyaya destek sağlamak amacıyla, Dünya Çevre Günü’nde başlatılan bağış kampanyasına ilk gün çok sayıda çevreye duyarlı kişi ve kuruluş katılarak destek verdi. Türkiye’de ilk kez iki sivil toplum kuruluşunun el ele vererek başlattığı kampanyada hedeflenen bütçeye ulaşmak için 2.000.000 YTL daha gerekiyor. TEMA ve TURMEPA’nın bu önemli kampanyasına tüm kişi ve kuruluşlar destek vermeye çağrılıyor. Kampanyaya bağış yapmak için AVEA, TURKCELL veya VODAFONE hatlarından 4014’e SMS atılabilir veya Vakıflar Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası Levent Şubelerindeki özel hesaplara bağış yapılabiliyor.



Vakıflar Bankası Levent Şubesi 310 - 00158007290573487



İş Bankası Levent Şubesi 1035 - 1142483



Yapı Kredi Bankası Levent Şubesi 322 - 82442306



Ziraat Bankası Levent Şubesi 753 – 50368586-5001









