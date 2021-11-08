Geleceğe Etki Zirvesi Raporu yayında: "Birey ve kurumların 10 kat daha cesur davranmasının zamanı geldi"

Sosyal inovasyon platformu imece’nin yürütücülüğünde, Zorlu Holding’in ev sahipliğinde, dünyanın önde gelen değişim liderlerinin katılımıyla geçtiğimiz mart ayında düzenlenen ‘imece summit- Geleceğe Etki’ Zirvesi’nde konuşulan meseleler ve paylaşılan içgörüler ışığında hazırlanan ‘Geleceğe Etki Zirvesi Raporu’ yayında. Zirve’de öne çıkan çıkarımlara yer verilen raporda, iklim krizinden fırsat ve gelir eşitsizliğine kadar çok boyutlu meselelerle mücadele edebilmek için; birey ve kurumların daha öncekinden 10 kat daha cesur davranmasının zamanının geldiğine ve geleceğin mimarı olarak gençlerin yeni sistemlerin tasarlanmasında ve uygulanmasında aktif rollerinin olması gerektiğine dikkat çekiliyor.

imece yürütücülüğünde, Zorlu Holding ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 40 oturumdan oluşan ve 135 konuşmacı ile 3000’in üzerinde katılımcının dahil olduğu “imece summit Geleceğe Etki Zirvesi’nin Raporu yayımlandı. Rapor, “Değişim öncüsü birey ve kurumların dönüşümü yönetmesini ve hızlandırmasını nasıl sağlayabiliriz?” ve “Bu amaçla sektörler, kurumlar, bireyler arası bilgi aktarımı ve iş birliğini nasıl kolaylaştırabiliriz?” sorularına cevap aranan ‘imece summit’ Zirvesi boyunca bu sorulara verilen cevapları ve bu cevaplardan hareketle geliştirilen içgörüleri kapsıyor.

imece, düzenlediği bu Zirve ile, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlar’ının işaret ettiği 2030 yılında daha değerlere dayalı, insancıl ve gezegen odaklı sistemler, daha eşitlikçi yaklaşımlar ve daha sürdürülebilir bir gezegene ulaşmak isteyen bireyler ve kurumları bir araya getirdi.

Zirvenin oturum kayıtları ve özet videoları imece platformu YouTube kanalında yayına alınırken, “Geleceğe Etki Zirvesi Raporu”, kişi ve kurumlara yapacakları sosyal fayda odaklı çalışmalarda ayıracakları kaynaklar, harekete geçirecekleri mekanizmalar, başlatacakları işbirlikleri ve alacakları kararlarda ilham ve yön vermeyi amaçlıyor. Rapor, 8 farklı şehirden 30 gencin, hayalini kurdukları daha yaşanabilir, özgür, eşitlikçi bir gelecek için kurumlardan taleplerini içeren “Gençlerin Gözünden Dönüşüm Çağrısı”nı da içeriyor.

Gençlerden ‘Dönüşüm Çağrısı’ manifestosu

Zirve boyunca gerçekleşen konuşmalara dahil olan gençlerin, hayalini kurdukları daha yaşanabilir, özgür, eşitlikçi bir gelecek için, iş dünyası, sivil toplum, akademi ve toplumun her kesiminden dönüşüm talep ve beklentilerini içeren, manifesto niteliğindeki “Gençlerin Gözünden Dönüşüm Çağrısı” şu sözlerle başlıyor:

‘Herkes için daha yaşanabilir, özgür, eşitlikçi bir gelecek oluşturma hayaline sahip gençler olarak diyaloğa dahil olmak istiyor, tüm paydaşları bizimle hareket etmeye davet ediyoruz. Sosyal ve çevresel etkiyi sadece pazarlama stratejileri içerisinde görmektense artık radikal değişiklikler, gezegenin ve insanın merkeze oturduğu yaklaşımlar ve eylemler talep ediyoruz.’

"Tüm gezegen olarak peş peşe karşılaştığımız sorunlar, geçtiğimiz yüzyılın ortasından itibaren almış olduğumuz ekonomik kararların, politikaların ve sistemlerin günümüzdeki yansımaları"

imece direktörü Mustafa Özer, raporun yayınlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Hepimizin deneyimlediği üzere 2020’li yıllar bir değişim ve dönüşüm on yılı. Tüm gezegen olarak peş peşe karşılaştığımız sorunlar ise özellikle geçtiğimiz yüzyılın ortasından itibaren almış olduğumuz ekonomik kararların, politikaların ve sistemlerin günümüzdeki yansımaları. 1950’lerden itibaren hızla ölçeklenen üretim ve tüketim dinamiklerimizin günümüzdeki yansımaları hızla artan sosyoekonomik eşitsizlikler, doğal kaynakların hızla tükeniyor oluşu ve kitlesel yok oluşlar... imece olarak 2016 yılından bu yana, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, bireylerin, sosyal girişimlerin ve kurumların sosyal etki üreten çalışmalarını desteklemek için çalışıyoruz. Küresel Amaçlar’a ulaşmak için kalan zamanı hızla fırsata dönüştürebilmek, sosyal etkiyi merkezine alan değişimi ve dönüşümü hızlandırma gerekliliği artık hiç olmadığı kadar net. Bu değişimi ve dönüşümü, etki odaklı liderlik, iş dünyası, finans, topluluklar ve organizasyonlar olarak incelediğimiz ‘Geleceğe Etki Zirvesi’, 2030’a doğru tüm kurumların yapmış olduğu ve yapmayı planladığı eylemleri anlamlandırmak, düşünce sistematiklerimizin sosyal etki ve fayda odaklı değişmesi ve dönüşmesi için bir alan açtı. Herkesi, farklı ülkelerdeki iyi örneklerin ve oluşumların bir araya gelerek fikirlerini paylaşma imkanı bulduğu ‘Geleceğe Etki Zirvesi’nin yansımalarını incelemeye, etkinlik boyunca keşfettiğimiz yanıtları beraber anlamlandırmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Daha iyi bir dünya için, birlikte çalışmaya ve amaç odaklı işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var”

Etkinliğin ev sahibi olan Zorlu Holding’in Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ise zirveye ve raporun yayınlanmasına verdikleri desteği şu sözlerle açıkladı: “İnsanlık tarihindeki en hızlı ve radikal dönüşümlerin yaşandığı dönemdeyiz. İklim krizi, kısıtlı doğal kaynaklar, demografik değişimler, teknoloji, dijital dönüşüm, salgın hastalıklar gibi risk ve eğilimler bizleri değişime zorluyor. Bu değişime ayak uydurmak değil, riskleri yöneterek sorunların çözümüne katkıda bulunmak üzere iş dünyasına her zamankinden daha fazla sorumluluk düşüyor. Zorlu Holding olarak, dünyadaki bu değişime ‘Akıllı Hayat 2030’ stratejimizle yanıt veriyoruz. ‘Akıllı Hayat 2030’ sürdürülebilirlik vizyonumuz ışığında, toplumsal eşitliği savunan, inovasyon odaklı ve yaratıcı düşünceyi destekleyen, iş birliğinin gücüne inanan bir yaklaşımı kendimize misyon ediniyoruz. Kurucu ortağı olduğumuz sosyal inovasyon platformu imece’nin yürüttüğü destek programları ve açık inovasyon laboratuvarı imeceLAB ile; toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara hep birlikte yenilikçi çözümler üretmeyi, böylece toplumsal gelişmeyi hızlandırmayı ve refaha katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ev sahipliğini üstlendiğimiz ‘imece summit Geleceğe Etki Zirvesi’nde de yaratılan toplumsal etkiyi artırmak üzere tüm paydaşların olduğu kadar, iş dünyasına düşen sorumluluğun ne denli büyük olduğunun bir kez daha farkına vardık. Özel sektörde ‘geleceğe uygun olmak’ yolunda atılan adımları gündeme taşıdığımız ve sektördeki dönüşüm elçileri ile bir araya geldiğimiz imece summit’in, iş dünyasının, yeni dünyanın meselelerine odaklanan diyalogların bir paydaşı olmasına ve radikal iş birliklerine imza atmasına alan açtığına inanıyoruz. Daha iyi bir dünya için, birlikte çalışmaya ve amaç odaklı işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

Zirvenin çıkış noktasında, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ bir pusula olarak bulunuyor. imece, düzenlediği zirve ile Amaçlar’ın işaret ettiği 2030 yılında daha değerlere dayalı, insancıl ve gezegen odaklı sistemler, daha eşitlikçi yaklaşımlar ve daha sürdürülebilir bir gezegene ulaşmak isteyen bireyler ve kurumları etkinlikte bir araya getirdi.

imece summit nedir? Zirvenin çıkış noktasında, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ bir pusula olarak bulunuyor. Zirve, “Etki yaratan Topluluklar”, “Etki yaratan Finans”, “Etki yaratan İş Dünyası”, “Etki yaratan Liderlik”, “Etki yaratan Organizasyonlar” ana temaları etrafında tanımlanan alt başlık ve meseleler çerçevesinde üretilen çözüm fikirlerinin bütünsel, entegre ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesini sağladı. Dönüşüm adına düşünen, üreten, çalışan bireylere ve kurumlara kendi alanlarında derinleşme, birbirinden değerli öğrenimler biriktirme ve kolektif bilgiyi üretme imkanı sundu.

Daha fazlası için aşağıdaki linkten rapora ulaşabilirsiniz.

https://summit.imece.com/wp-content/uploads/2021/10/TR-imece-summit-Gelecege-Etki-Raporu.pdf