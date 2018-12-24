"Gel gör ki arşiv unutmuyor; Mazhar Alanson, 'Yandım Yandım' şarkısını Bodrum'a yazmış"

Hürriyet yazarı Onur Baştürk, “Baka baka doyamadım, hem kokladım da" dizesini Medine'de yazdığını açıklayan Şarkıcı Mazhar Alanson'un "Yandım Yandım" şarkısının ilk halinin daha farklı olduğunu ve Bodrum'a ithafenyazdığını söyledi. Baştürk, "Gel gör ki arşiv unutmuyor işte" dedi.

TIKLAYIN - "Yandım yandım şarkısındaki 'Baka baka doyamadım, hem kokladım da' Kabe'yedir"

Sosyal medyadaki eleştirilere yönelik olarak, “Şarkının sahibi Alanson. İstediği yerde istediği gibi yazar. Hatta istediği zaman bunu açıklar da... Kimseye hesap verecek hali yok” diyen Baştürk, şöyle devam etti:

"Ta ki Alanson’un 1998’de katıldığı bir TV programında bu şarkıyı seslendirdiği canlı kayıt ortana çıkana dek. Meğer Mazhar Alanson bu şarkıyı 20 yıl sonra gidip çok değişmiş bulduğu eski hatıralarındaki Bodrum’a yazmış. Hatta şarkıda Bodrum da geçiyor, şarkıya asıl ilhamını veren 'Hatıralarımın üstüne oteller yapmışlar' dizesi de. Anlaşılan o ki sonradan şarkının Bodrumlu versiyonunu sevmemiş Alanson. Çünkü hepimizin dinlediği o malum son versiyonda ne 'Hatırlarımın üstüne oteller yapmışlar' dizesi var ne de Bodrum’un adı geçiyor. Sonuç ne olursa olsun, Alanson şarkıya ilk ilhamı veren, hatta şarkıyı ortaya çıkaran o yeri, yani Bodrum’u çoktan belleğinden silmiş. Bodrum’a haksızlık etmiş. Gel gör ki arşiv unutmuyor işte."

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