Geçmişten bugüne mayonun tarihi: Mayo, bikini nasıl ortaya çıktı?

T24 Yaşam

Antik çağlardaki hamam kültüründen ve 1800’lü yıllardan günümüze kadar evrim geçiren mayonun tarihinin, kadın ve toplum psikolojisinin en çıplak göstergelerinden biri olduğu söylenen haberde deniz kıyafetilerinin tarihinin Viktorya Dönemi’ndeki tekerlekli plajlarla ilk değişime uğradığı belirtildi.

elele dergisinden Simay Engür’ün haberine göre 19’uncu yüzyıldaki banyo kültüründe kadınlar, denizin kıyısında bulunan tekerlekli paravanlarda kıyafetlerini değiştirip; paravan kıyıdan ayrıldıktan sonra denize giriyorlardı.

Kıyafetlerin bugünkü tasarımlardan ve insanların denize giren kadın fikrinden uzak olduğu, ta ki Amerikalı sessiz film yapımcısı Mark Sennet’in 1914 yılında komedilerine Bathing Beauties adını verdiği seri başladığında mayolu kadınlara göz aşinalığı oluşmaya başlandığı belirtilen haberin devamı şöye:

1920: MISS AMERİCA



Bugün birçoğunun adı anonim olarak kalsa da Bathing Beauties’in cesur kadınları, bugünün Hollywood kadınlarının da temelini atmış oldu. Banyo güzellerinin popülerliğinin, yazlık turizmi güçlendirmesiyle; algı patronları gözlerini mayo giyen güzel ve genç kadınlara çevirdi. İlk kez 1920’de düzenlenen Miss America yarışmasının asıl hedefiyse, Atlantik City’deki sezonluk turizmin canlanması oldu. İlk Miss America’nın yüksek topuklu ve mayolu kraliçeleri, geleneksele başkaldıran tavırla podyumda yürüseler de; yalnızca paraya hizmet eden bir oyunun içinde tarihin tozlu ve güzel raflarında kaybolup gittiler.



HOLLYWOOD ETKİSİ



30’lu yıllar beraberinde Hollywood yıldızlarının mayoyla flörtünü getirdi. Mayo üreticilerinin stil fikirlerini özendirmek ve her sosyal sınıftan kadının plaj kostümüyle ilişkisini kuvvetlendirmek için altın madeni değerindeki yeni hedefi: Hollywood’un cazibesi yüksek kadınları oldu.



İlerleyen 10 yıl içinde Ava Gardner, yalnızca Frank Sinatra’nın değil, puantiyeli ve etekli mayolarıyla tüm Amerikan askerlerinin ve ona özenen genç kadınların kalbinde yer etti. Hollywood kadınlarına benzeme sevdası, mayolara rütbe atlatan yepyeni bir dönemi de beraberinde getirdi. Artık kadınlar, çok çeşitli kumaşların ve özellikle göğüs bölgeleri fırfırlı modellerin arasında kendilerine en yakışanı seçerek mayoları ‘yüzme aracı’ sınıfından ‘seksi ve yeni moda’ mertebesine yükseltmiş oldu. 1950’lerde artan refah ve boş zaman kavramının tatil anlayışına dönüşmesiyle birlikte mayolar, bir üst sınıfın göstergesi haline dönüştü. Özellikle kum saati siluetinde vücutlara olan arzunun artmasıyla birlikte, Fransız hizmetçi üniforması şeklindeki seksi ve hatları belli eden bikini modelleri de gün yüzüne çıktı.



Şık görünüme sahip olmanın son derece önemli olduğu 1950 kadınlarının baş döndürücü aksesuarıysa havuz kenarında mayolarıyla birlikte giydikleri topuklu ayakkabılarıydı. Hollywood etkisinin sokağa yansıması son demlerini yaşarken; Brigitte Bardot’un 1953 yılında Cannes Film Festivali sırasında yüksek bel bir bikiniyle vermiş olduğu poz, yeniden sinema yıldızlarının bikini modası üzerindeki etkisini ateşledi. Böylece 1946’da çoktan icat edilmiş olmasına rağmen göbek deliğinin güzellik merkezi olduğu bikiniler 60’lı yıllar boyunca Brigitte Bardot ikonunun rüzgârını arkasına aldı.





Haberin tamamını okumak için TIKLAYIN