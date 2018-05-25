Geçmeyen ağrılar huzursuz bacak sendromunun habercisi olabilir

İSTANBUL, (DHA)- Uyanıklıkta ve özellikle istirahat sırasında, bacaklarınızda ve ayaklarınızda tarif etmekte zorlandığınız anormal hisler, bu hislere bağlı oluşan hareket etme ihtiyacı nedeniyle uykuya dalma ya da uykuyu sürdürme zorluğu çekenleri, Uzman Dr. Aslı Şentürk uyardı. Şentürk, “Bu belirtiler huzursuz bacak sendromunun habercisi olabilir” dedi ve huzursuz bacak sendromu ile ilgili merak edilenler hakkında bilgi verdi.

Huzursuz bacak sendromunun yaşla birlikte sıklığının arttığı bilinen ve son yıllarda çocukluk çağında da görülen bir hastalık olduğuna değinen Şentürk, “Çok iyi bilinen bir hastalık olmaması ve çocukların klasik huzursuz bacaklar şikayetlerini tarif edememeleri nedeni ile tanı koyulamamakta bazen yanlış olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı almaktadır” dedi.

HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

Hastaların ne hissettiklerini tarif etmekte oldukça zorlandığını söyleyen Uzman Dr. Aslı Şentürk, “ Huzursuzluk, iğnelenme, elektriklenme, çekilme, yanma, karıncalanma, zonklama, ağrı gibi birçok ifade kullanırlar. Bu hislere bağlı olan hareket etme ihtiyacının hareket ile azalması ya da ortadan kaybolması tipik bir bulgudur. Şikayetler, özellikle akşam saatleri ya da geceleri belirgindir” diye konuştu.

DEMİR EKSİKLİĞİ HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDENİ

Şentürk, huzursuz bacak sendromundan demir eksikliği ve genetik faktörlerin sorumlu tutulduğunu söyledi. Sendromun tanısının klinik değerlendirme ile konulduğunu vurgulayan Şentürk, “Huzursuz bacak sendromu kendiliğinden ortaya çıkabilir ya da gebelik, üremi, anemi, demir eksikliği, romatizmal hastalıklar gibi tablolarda oluşabilir. Hastalığın oluşumundan dopamin sentezinde bozukluk, demir eksikliği ve genetik faktörler sorumlu tutulmaktadır. Tanısı klinik değerlendirme ile konur. Benzer şikayetlere yol açan nedenlerin dışlanması için kan tetkikleri ve EMG yardımcı olabilir. Başka uyku hastalıklarının eşlik ettiği düşünülüyorsa polisomnografi (PSG) denilen uyku tetkiki yapılabilir” ifadelerini kullandı.

\"HUZURSUZ BACAK SENDROMUNUN TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?\"

Tedavisinde dopamin üzerinden etkili ilaçlar, nöropatik ağrı ilaçları ve demir preparatları başta olmak üzere farklı ilaçlar kullanılabildiğini belirten Şentürk, “Hastalık kısmi ya da tam düzelmeler ve alevlenmelerle yaşam boyu sürer. Bazı hastalar ayak ve bacakları birbirine sürtme, ovma, masaj yapma ve soğuk ya da sıcağa tutma ile şikayetlerin hafiflediğini belirtirler” şeklinde konuştu.

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