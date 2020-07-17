"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, kızına özel sınıf yaptıracak

Karantina döneminde yaptığı “Geçinemiyorum” açıklamasıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın, okulların Koronavirüs nedeniyle açılmama ihtimaline karşı kızı Hira için evinin bir kısmını sınıfa çevirmeyi düşündüğünü açıkladı.

Akalın, “Eylül’de eğer okullar açılmazsa özel bir hocayla yan evi sınıf yapacağım. Online derste benim kızım konsantre olamıyor. Küçük çocuklar için ben inanılmaz endişeliyim… Kızım birinci sınıf öğrencisi ancak tabii ki büyük okul öğrencileri belki maske takmak konusunda kurallara uyabilir ama küçük çocuklar ne yapacak?” açıklamasını yaptı.

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