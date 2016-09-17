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Yaşam

Geçen yıl çeyrek altınla yarışan ıhlamur bu sene 80 lira

Geçen yıl 200 lirayı bulan ıhlamurun kilosu, bu yıl 80 liradan satılıyor

17 Eylül 2016 21:31

Kış aylarında soğuk algınlığına ve diğer rahatsızlıklara iyi geldiği düşünülerek en çok tüketilenler arasında yer alan ıhlamurun geçen yıl 200 lirayı bulan kilo fiyatı, bu yıl 80 lira civarında seyrediyor.

Kalite bakımından bu yıl ıhlamurun iyi olduğunu belirten aktarlar, buna karşı stoklarda fazla ıhlamur olmadığını söylüyor.

Vatandaşın rağbet gösterdiği bitkilerden biri olan ıhlamurun; bağışıklık sistemini uyarıcı, kuru öksürükte rahatlatıcı, göğüs yumuşatıcı, uykusuzluk ve asabiyet durumlarında yatıştırıcı gibi birçok özelliği olduğu biliniyor.

 

"Fiyatlar düşmez fakat yükselebilir"

 

Milliyet'te yer alan habere göre, ıhlamur satışlarına 80 lira civarında başladıklarını söyleyen Samsun Saathane esnaflarından aktar Adem Diyenli, "Geçen yıl ıhlamur fiyatı rekor seviyelere çıktı. Biz bu yıl 80 liradan satışlara başladık." dedi.

Stoklarda ıhlamur kalmadığını belirten aktar Diyenli, "Bu yıl gelen ıhlamurlar kaliteli. Stoklar biraz sıkıntılı. Bu yıl fazla ıhlamur olmadığını söylüyorlar. Ancak vatandaşın elinde olan ıhlamur durumuna göre fiyatlar da kendini gösterecektir. Fiyatlar düşmez fakat yükselebilir" diye konuştu.

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