"Geçen yıl 500 milyondan fazla dijital kimlik çalındı"

2015 yılında 500 milyondan fazla dijital kimlik verisinin çalındığı ya da açığa çıktığı bildirildi.

Bilgisayar güvenliği firması Symantec'in hazırladığı rapora göre, geçen yıl şirketlerin veri tabanlarında bulunan 500 milyondan fazla kullanıcı adı, şifre ve diğer kimlik bilgileri kayboldu.

2015'te bilgisayar sistemlerinin güvenliğinin dokuz kez ihlal edildiği ve normalde görünmemesi gereken 10 milyondan fazla kaydın açığa çıktığı bildiriliyor.

Rapora göre, sahte teknik destek dolandırıcılığı yüzde 200, kötü niyetli 'ransomware' saldırıları da yüzde 35 artış gösterdi.

Symantec'in yıllık raporunda, hacker'ların saldırılarının etkili olmasını sağlamak amacıyla bilinmeyen yazılım hatalarına başvurmayı artırdıkları vurgulandı.

Raporda, saldırıların ardındaki çetelerin daha profesyonel hale geldikleri ve artık yasal yazılım firmalarına benzedikleri belirtildi.

Symantec yetkililerinden Kevin Haley, "çeteler artık öyle bir hale geldi ki, gayet kapsamlı kaynakları ve çok vasıflı teknik elemanları var, normal çalışma saatlerinde çalışıyor, haftasonlarında ve tatillerde izin yapıyorlar" dedi.



Sahte çağrı merkezleri



Haley'e göre bazı çetelerin daha inandırıcı görünmek için çağrı merkezleri bile bulunuyor.

Bu grupların bir kısmı, kullanıcıları ev bilgisayarlarında sorun olduğuna inandırarak bu sorunu gidermek için para ödemeye ikna etmeye çalışıyorlar.

Böyle sahte teknik destek dolandırıcılıklarından en çok etkilenen ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, Avustralya ve Almanya.

Symantec raporuna göre, 'fidye yazılımı' olarak anılan 'ransomware' saldırılari da geçen yıl dolandırıcıların gözde yöntemleri arasında oldu.

Bu kötü niyetli yazılımlar kullanıcının bilgisayarını kilitliyor ve belli bir ücret ödenmedikçe açmıyor.