Geçen cuma Ayvacık'ta 39 kişinin öldüğü tekneye mülteciler zorla bindirilmiş

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde geçen cumartesi günü 18'i çocuk 39 kişinin yaşamını yitirdiği olayda 44 yaşındaki 'Siyah İnci Asos' adlı gezi teknesine mültecilerin zorla bindirildiği öne sürüldü. 7.1 metre uzunluğundaki tekneye o gün kapasitesinin çok üstünde olan 114 mülteci bindirilmişti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Dilara Erdinç'in haberine göre, 39 mültecinin ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıkıyor. 18'i çocuk toplam 39 kişiye mezar olan gezi teknesinin 1972 yılında inşa edildiği ve 44 yaşında olduğu belirlendi. O.K.'ye ait teknenin İstanbul Şile Limanı'na kayıtlı olduğu, 7.1 metre uzunluğunda ve 3 metre 6 santimetre genişliğindeki tekneye o gün kapasitesinin çok üstünde 114 kişinin zorla bindirildiğinin belirlendiği ifade edildi.

Jandarmanın bugüne kadar aranan tekne sahibine ulaşılamadığı belirtildi. Bu yüzden tekne sahibinin olayla ilgisinin olup olmadığının belirlenemediği kaydedildi. Ayrıca kaçaklardan kişi başına bin ila 2 bin Euro arasında ücret alındığının tespit edildiği belirtildi. Halen olay yerinde olan teknenin kurtarma çalışmasının ardından limana çekilerek yediemine alınacağı bildirildi.