Geçen ay cinsiyet değiştirdiğini duyuran Elliot Page, eşi Emma Portner'la boşanıyor

Son olarak 'The Umbrella Academy' ile seyirci karşısına çıkan ve 2007 yılında rol aldığı Juno filmiyle Akademi Ödülü kazanan oyuncu Elliot Page ve koreograf olan eşi Emma Portner boşanmaya karar verdiklerini duyurdu.

Boşanma açıklamasında , "Uzun bir düşünme ve değerlendirme sürecinden sonra, geçen yazki ayrılığımızın ardından boşanma konusunda zor bir karar verdik. Birbirimize saygımız sonsuz ve yakın arkadaş olarak kalacağız" ifadeleri yer aldı.

Geçmişte Ellen Page adıyla tanınan Kanada doğumlu aktör, 2020'nin aralık ayında cinsiyet değiştirdiğini duyurmuştu.