"Gecelik ilişkilerden hoşlansaydım, İstanbul'da kadın kalmazdı" diyen Ali Ağaoğlu: Soyut bir kavramdan bahsettim!

İş adamı Ali Ağaoğlu, "Gecelik ilişkilerden hoşlansaydım, İstanbul'da kadın kalmazdı" sözleri nedeniyle “Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün ifade verdi.

İfadesinde, CNN Türk’te yayınlanan "Bazı Şeyler" programında dile getirdiği soruşturmaya neden olan "cümleyi kurmadığını, sadece gecelik ilişkilerden hoşlanmadığını anlatmaya çalıştığını" öne süren Ağaoğlu, "Soyut bir kavramdan bahsettim. Bizim örf ve ananemize göre kadın kutsaldır. Maksadım kendimi ifade etmekti" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Yüksel Koç ve Ersan San’ın haberine göre, sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı’na gelen Ağaoğlu, Avukatı Murat Balcı ile birlikte soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar’ın odasına çıktı. Savcının yanında yaklaşık 20 dakika kalan Ağaoğlu’nun ifadesinde, 30 Nisan 2016 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan bir programa konuk olduğunu, bu programda kendisine özel hayatıyla ilgili bazı soruların sorulduğunu söyledi. Programda kendisine, “Çapkın mısınız?” şeklinde bir soru sorulduğunu belirten Ağaoğlu, bu soruyu, “Gecelik ilişkilerden hoşlanmıyorum” diyerek yanıtladığını söyledi.

“Soyut bir kavramdan bahsettim”

Ağaoğlu, ifadesinin devamında şunları söyledi:

“Konuşmanın devamında, ‘gecelik ilişkilerden hoşlansaydım İstanbul’da şeyler yetmez’ dedim. Orada kast ettiğim kadınlar değildi. Soyut bir kavramdan bahsettim. Bizim örf ve ananemize göre kadın kutsaldır. Maksadım kendimi ifade etmekti. Gecelik ilişkilerden hoşlanmadığımı anlatmaya çalışıyordum. Buradan yanlış bir anlam çıkmışsa benim suç işleme kastım yoktur. Ben sadece çapkın olmadığımı anlatmaya çalışıyordum. Bunu anlatırken yanlış bir anlam çıkmışsa da bu olayı çarpıtarak halka yanlış bir şekilde sundular. Atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum.”

"Kadın kelimesi kesinlikle geçmiyor"

Ali Ağaoğlu, ifadesinin ardından adliyenin önünde bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, “Bir programla ilgili ifade verdim. Programda kadın diye bir kelime kesinlikle söylemedim. Orada söylediğim, ben gecelik ilişki yaşamam, sevmem. Lafım bu. Kadın kelimesi kesinlikle geçmiyor. Ben kadınlara çok saygı duyan bir insanım." derken "Anam var, karım var, kızım var. Kadınlara hakaret kesinlikle söz konusu değil" diye konuştu.