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"Gecelik ilişkilerden hoşlansaydım, İstanbul'da kadın kalmazdı" diyen Ali Ağaoğlu ifadeye çağrıldı

Ağaoğlu'nun ifade vermek için Bakırköy Adliyesi'ne gelmesi bekleniyor

06 Mayıs 2016 16:54

"Gecelik ilişkilerden hoşlansaydım İstanbul'da kadın kalmazdı" sözlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında ''halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama'' suçundan soruşturma başlatılan iş adamı Ali Ağaoğlu, ifadeye çağrıldı.

Ali Ağaoğlu'nun sözleri olduğu iddiasıyla verilen ''Gecelik ilişkilerden hoşlanmam. Hoşlansaydım İstanbul'da kadın kalmazdı'' sözlerine resen soruşturma başlatılmıştı. Savcı Sarıyar, ''halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama'' suçundan soruşturma kapsamında ifadesini almak için Ağaoğlu'na çağrı kağıdı yolladı.

Ağaoğlu'nun ifade vermek için Bakırköy Adliyesi'ne gelmesi bekleniyor.

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