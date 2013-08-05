Gecede 200 bin lira!

Ramazan Bayramı öncesi ünlü sanatçıların nerede sahne alacakları belli oldu. Sezen Aksu Bayramın 2’inci günü Savoy Otel’de sahne alacak. Aksu bu performansı için 200 bin lira alarak bayramda sahneye çıkan sanatçılar arasında en pahalı sanatçı oldu.



Ebru Gündeş, Bengü ve Demet Akalın bayramda 3 gün sahne alacak. Üç günün sonunda; Gündeş 400 bin lira, Akalın 210 bin lira, Bengü de 120 bin lira kazanacak Sibel Can iki gün sahne sonucunda 300 bin lira Gülben Ergen tek gün sahnesi ile 100 bin lira kazanarak bu bayramı tamamlamış olacak.

Bayram'da diğer sanatçıların ne zaman, nerede sahne alacak listesi ise şöyle:

Sezen Aksu : 9 Ağustos / Savoy Otel

Seda Sayan : 9 Ağustos / Merıt Crystal Cove Hotel Casıno

Alişan : 10 Ağustos / Merıt Crystal Cove Hotel Casıno

Gülben Ergen : 9 Ağustos / Kaya Artemis Resort

Hadise : 8 Ağustos / Nuh'un Gemisi Otel Kıbrıs

Ebru Gündeş : 8 Ağustos İstanbul Vialand/ 9 Ağustos Kıbrıs Colony Hotel / 10 Ağustos Antalya Sueno Otel

Sibel Can : 8 Ağustos Sueno Hotel Antalya / 10 Ağustos Ilıca Otel Çeşme

Ziynet Sali : 9 Ağustos / Salamis Bay Conti Otel

Candan Erçetin : 8 Ağustos / Kıbrıs Cratos Premium Hotel

Serdar Ortaç : 10 Ağustos / Kıbrıs Cratos Premium Hotel

Demet Akalın : 8 Ağustos İstanbul Kartal Belediyesi / 9 Ağustos Bodrum Dedikodulu / 10 Ağustos İzmir Camelot

Bülent Ersoy: Bodrum'da sahne alacak.Petek Dinçöz : İzmir ve Kıbrıs'ta sahne alacak..

Bengü : 8 Ağustos Ayvalık Tropicana / 9 Ağustos İzmir Bueno / 10 Ağustos İstanbul Vialand

Gülşen : Bodrum ve Adapazarı'nda sahne alacak.