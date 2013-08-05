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Gecede 200 bin lira!

Ramazan Bayramı öncesi ünlü sanatçıların nerede sahne alacakları belli oldu. En fazla parayı Sezen Aksu alacak. Minik Serçe bir gece sahneye çıkmak için tam 200 bin lira alacak

05 Ağustos 2013 19:57

Ramazan Bayramı öncesi ünlü sanatçıların nerede sahne alacakları belli oldu. Sezen Aksu Bayramın 2’inci günü Savoy Otel’de sahne alacak. Aksu bu performansı için 200 bin lira alarak bayramda sahneye çıkan sanatçılar arasında en pahalı sanatçı oldu.

Ebru Gündeş, Bengü ve Demet Akalın bayramda 3 gün sahne alacak. Üç günün sonunda; Gündeş 400 bin lira, Akalın 210 bin lira, Bengü de 120 bin lira kazanacak Sibel Can iki gün sahne sonucunda 300 bin lira Gülben Ergen tek gün sahnesi ile 100 bin lira kazanarak bu bayramı tamamlamış olacak.
Bayram'da diğer sanatçıların ne zaman, nerede sahne alacak listesi ise şöyle: 
Sezen Aksu : 9 Ağustos / Savoy Otel 
Seda Sayan : 9 Ağustos / Merıt Crystal Cove Hotel Casıno
Alişan : 10 Ağustos / Merıt Crystal Cove Hotel Casıno 
Gülben Ergen : 9 Ağustos / Kaya Artemis Resort 
Hadise : 8 Ağustos / Nuh'un Gemisi Otel Kıbrıs 
Ebru Gündeş : 8 Ağustos İstanbul Vialand/ 9 Ağustos Kıbrıs Colony Hotel / 10 Ağustos Antalya Sueno Otel 
Sibel Can : 8 Ağustos Sueno Hotel Antalya / 10 Ağustos Ilıca Otel Çeşme 
Ziynet Sali : 9 Ağustos / Salamis Bay Conti Otel 
Candan Erçetin : 8 Ağustos / Kıbrıs Cratos Premium Hotel 
Serdar Ortaç : 10 Ağustos / Kıbrıs Cratos Premium Hotel 
Demet Akalın : 8 Ağustos İstanbul Kartal Belediyesi / 9 Ağustos Bodrum Dedikodulu / 10 Ağustos İzmir Camelot 
Bülent Ersoy: Bodrum'da sahne alacak.Petek Dinçöz : İzmir ve Kıbrıs'ta sahne alacak.. 
Bengü : 8 Ağustos Ayvalık Tropicana / 9 Ağustos İzmir Bueno / 10 Ağustos İstanbul Vialand 
Gülşen : Bodrum ve Adapazarı'nda sahne alacak.

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