Gece Vardiyası: M. Kutlukhan Perker'in Türkiye'deki ilk sergisi, gün yüzü görmemiş eserlerle bugün açılıyor

Türkiye'nin dünyada da bilinen ve çok sayıda uluslararası yayında eserleri yayımlanan çizerlerinden M. Kutlukhan Perker'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi 'Gece Vardiyası’ açılıyor. Bugün (12 Mart) 18.30'da açılacak olan sergi, 18 Nisan tarihine dek Beyoğlu Sıraselviler Caddesi'ndeki Pilot Galeri’de görülebilecek.

Gece Vardiyası serisi, M.Kutlukhan Perker’in 2019 yılı boyunca, hava kararınca üzerinde çalışmaya başladığı ve hava aydınlanınca çalışmayı bıraktığı, kâğıt üzerine mürekkeple yapılmış 30 desenden oluşuyor.

Sanatçı sergisi için şunları söylüyor:

"Tam 30 yıldır The New York Times’tan Wall Street Journal’a, Washington Post’tan Hürriyet’e, Esquire’dan The Progresive ve The New Yorker’a kadar birçok yayına çizdim. Hepsinde hissettiğim sıkıntı, her işin bir teslim günü, hatta saati, yani bir deadline’ı olmasıydı. Ama aynı zamanda sanatçıyı müthiş bir problem çözme yetisine de ulaştırıyor bu durum. Bu seriye ‘deadline’ı olmayan işler’ niyetiyle başladım. Ama sanırım sadece gece yarıları üzerlerinde çalışarak ve bilinçli olarak gün içinde bu desenlere hiç dokunmayarak kendi kendime kurgusal bir deadline yaratmış oldum. Bir tür tersten giden Külkedisi gibi; ben de, kâğıtlar, kalemler ve mürekkepler gece yarısı değil de gün ağarırken balkabağına dönüşecekti sanki.”

"Hem çok güvenli hem çok tekinsiz tuhaflıklar ailesi"

Pilot Galeri'nin, sanatçı ve sergi için hazırladığı metinde, şu ifadeler kullanılıyor:

"M.K. Perker’in eserlerinde, karanlığın içinde, gecenin getirdiği özel imgeler, karakterler ve hepsinden mühimi her desende varlığını hissettiren bir ambiyans vardır. Bir noktadan sonra bir tür ‘tuhaflıklar ailesi’ göze çarpar. Tekerrür eden, ima eden, farklı desenlerde birbirine refakat eden sürreel bir ailedir bu. Hem çok güvenli hem çok tekinsiz.

'Gece Vardiyası' serisi, bizleri, 20. yüzyıl başında İstanbul’da bir gece yarısı, yarı gerçek yarı rüya bir yolculuğa çıkarıyor gibidir. Elimizden hızlıca kayan balıklar, dikkatle dinleyen kargalar, tekinsiz dev tavşanlar, yarın yokmuş gibi dans eden insanlar, hep parlayan ay ışığı altında dengesizlik içinde bir denge kurmaya çalışan koca bir şehre bakıyor gibiyiz.

Her bir çizimde bazen reel bazen soyut bambaşka mekânlar, başka açılar, derinlikler, farklı ölçekler içinde insanlar, hayvanlar, korkular, teşebbüsler, buluşmalar, ayrılıklar, duraksamalar ve anlar vardır. Aynı ölçü içine türlü durumlar girince bu aynı ölçek, bu sabit çerçeve, bu tuhaf dünyaya açılan bir kapı olur.

M K Perker’in sözleriyle; Gece Vardiyası serisindeki resimler, izleyicinin, muhtemel deadline’ına yetişememek kaygısıyla telaş içinde koşturan takım elbiseli beyaz tavşanı takip ederek harikalar diyarına vasıl olmasını umar.

30 kapının hangisinden girerseniz girin, oraya çıkacaksınız.”

Kutlukhan Perker kimdir?

M.K. Perker, Türkiye’nin önemli mizah dergileri Gırgır, LeMan, Penguen’in yanı sıra Amerika'nın önemli basılı yayınlarından New Yorker, New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal gibi birçok basılı yayın için çalıştı.

Çizgi roman dünyasının prestijli yayınevleri Image, Dark Horse, DC ve Image ile toplam on bir yayına imza atan Perker, geçtiğimiz yıllarda kurduğu Karakarga Yayınları’yla birçok önemli çizgi romanın Türkçe olarak yayımlanmasını sağladı. Türkiye'de on beş çizgi roman ve karikatür albümü yayınladı.

Perker, çizgi romanın Oscar’ı Eisner Ödülü’ne aday gösterilen, Society of Illustrators üyeliğine kabul edilen ilk ve tek Türkiyeli çizerdir.