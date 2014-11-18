'Gece mesaisi kilo aldırıyor'

Bilim insanları, gece vardiyasında çalışanların daha kolay kilo aldıklarını ve obezite risklerinin arttığını ileri sürdü.

ABD'deki Colorado Üniversitesi'nden bir ekibin yürüttüğü araştırmada, gece çalışanların daha az kalori yaktığı ve bu nedenle kilo aldığı ortaya konuldu.

Geceleri yemek yemenin vücut metabolizmasını sarstığı belirtildi.

Gece mesaisinde daha az enerji harcandı

Araştırma için gönüllüler önce gündüz vardiyasında çalıştırıldı. Deneklerden sıradan bir program izleyerek güne kahvaltıyla başlamaları, devam etmeleri ve geceleri uyumaları istendi.

İki günlük gündüz vardiyasının ardından çalışanlar üç gün boyunca gece vardiyasına alındı. Bu esnada geceleri yemek yiyip, çalışmaları, gündüzleri ise uyumaları istendi.

Gündüz ve gece vardiyasındaki yemeklerin aynı kaloride olmasına dikkat edildi.

Gönüllülerin yaktığı kaloriler hesaplandığında ise, en az enerjinin gece mesaisi yapılan üç gün boyunca harcandığı anlaşıldı.

'Vardiyalı çalışanlar hiçbir zaman uyum sağlayamıyor'

Araştırmanın başındaki Profesör Kenneth Wright, elde ettikleri sonuçları "vardiyalı çalışmanın vücudun biyolojisine aykırı olduğu" şeklinde yorumladı.

Prof. Wright, vücut saatinin gündüz yemek yemeye ayarlı olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Vardiyalı çalışma, vücudun biyolojik temposunun gece de devam etmesini istiyor. Ve gündüzleri vücudun yavaşlayarak uykuya geçmesini gerektiriyor. Ancak vücut biyolojisinde güneş ışığı çok önemli bir faktör ve dolayısıyla bunu yapabilmek çok çok zor. Dolayısıyla vardiyalı çalışanların vücudu, bu değişikliğe hiçbir zaman uyum sağlayamıyor."

"Ancak vücut saatimizde küçük değişiklikler yapmamız mümkün. Örneğin birkaç saatlik ötelemeler olabilir. Ama bir gün çalışmaya ara verseniz, eski düzeninize geri dönersiniz."