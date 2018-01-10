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Yaşam
Deutsche Welle

Gece çalışan kadınların kanser riski yüksek

Yapılan bir araştırmaya göre gece mesaisinde çalışan Avrupalı ve Kuzey Amerikalı kadınların kansere yakalanma riski gece çalışmayanlara göre daha yüksek.

10 Ocak 2018 02:51

Çin'in Şicuan Üniversitesinde yapılan bir araştırmanın sonucuna göre, gece vardiyasında çalışan kadınların, kansere yakalanma riski gündüz çalışan kadınlara oranla yüzde 19 daha fazla. Bazı kanser çeşitlerindeyse bu risk daha da ürkütücü boyutta. Örneğin cilt kanserinde bu oran yüzde 41, meme kanserinde yüzde 32 iken mide kanserinde de yüzde 18 düzeyinde.

Araştırmanın sonuçları pazartesi günü ABD'li "Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention" dergisinde yayımlandı. Araştırmada Asya ve Avustralyalı kadınların söz konusu risk grubunda yer almadığı da belirtildi. Araştırmayı yürüten ekipten onkoloji uzmanı Xuelei Ma'nın görüşlerine yer verilen makalede, "bu durumun bilim insanları için de bir sürpriz olduğu" ifade edildi. Bu farklılığın nedeninin Avrupa ve Kuzey Amerikalı kadınların cinsellik hormonlarının yüksek oluşuyla ve bunun da örneğin meme kanseri gibi hormonlarla bağlantılı kanser çeşitleriyle ilintili olabileceği vurgulandı.

Çalışmada Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya'daki kadınlar üzerine yapılmış 3 milyon 900 bin kadını ve 115 bin kanser vakasını kapsayan 61 ayrı araştırmanın sonuçları değerlendirildi. Ancak araştırmalarda gece vardiyasının sıklığının farklı şekillerde ele alındığı da vurgulandı. Buna göre bazı araştırmalar, ayda üç kez gece vardiyasında çalışan kadınları da risk kapsamında değerlendirdi.

Gece hemşireleri büyük risk altında

Araştırmaya göre, en yüksek risk grubundaki kadınlarıysa gece çalışan hemşireler oluşturuyor. Bu hemşirelerin meme kanserine yakalanma riski yüzde 58, mide kanserine yüzde 35 ve akciğer kanserine yakalanma riski de yüzde 18 daha fazla.

Çalışmayı yürüten bilim insanları yüksek risk grubundaki hemşirelerin meslekleri gereği edindikleri tıbbi bilgiler doğrultusunda hastalıklar karşısında daha bilinçli olduklarını, kanser muayenelerini düzenli bir biçimde yaptırdıklarını ve bunun sonucunda da daha sıklıkla kanser teşhisiyle karşı karşıya kaldıklarını vurguluyor. Bunun yanı sıra hastanelerde gece nöbetlerindeki iş yükünün gündüz vardiyalarına göre zaman zaman çok daha ağır olduğunun da altı çiziliyor.

Araştırmacılar gece çalışan kadınlara yönelik sağlık-koruma programlarının gerekliliğine vurgu yaparken, bu risk grubundaki kadınlar için düzenli sağlık muayenelerinin yapılmasının son derece önemli olduğunu belirtiyor.

AFP/MK/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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