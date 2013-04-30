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Sağlık

Gece atıştırmak kilo aldırmıyor, aksine zayıflatıyor

Geceleri yemek yiyip yatmanın, sanıldığı gibi kilo aldırmadığı, aksine metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybını kolaylaştırdığı belirlendi

30 Nisan 2013 18:26

"Medicine & Science in Sports & Exercise" dergisinde yayımlanan bir çalışma, yatmadan yarım saat önce içilen sütün erkeklerde protein sentezini artırarak daha fazla kas yapılmasına yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.

Florida Eyalet Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmada ise uyumadan önce protein ya da karbonhidrat içeren hafif bir şeyler atıştırmanın, metabolizmayı hızlandırdığı keşfedildi.

Çalışmaya katılanlar, iki gruba ayrıldı. İlk grubun, yatmadan önce 150 kalori almasına izin verildi. Çalışma sonucunda ilk grubun, gece hiçbir şey yemeyen ikinci gruba oranla daha yüksek bazal metabolizma oranına sahip olduğu belirlendi.

Yine aynı çalışma, yatmadan önce bir şeyler atıştıran kişilerin sabah daha az açlık hissettiğini gösterdi. Bilim adamları, gece özellikle protein açısından zengin gıdalar tüketenlerin, ertesi gün öğünler arasında fazla acıkmadığını söyledi.

Wayne Eyalet Üniversitesi'nde yapılan farklı bir çalışma ise yatmadan önce lif açısından zengin gıdalar tüketen kişilerin daha kolay kilo kaybettiğini gözler önüne serdi.

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