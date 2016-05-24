Gebze’de işten atılan Avon işçileri eyleme başladı

ABD merkezli kozmetik şirketi Avon’un Gebze’deki deposunda sendikalı oldukları için işten atıldığı iddia edilen işçiler fabrika önünde eylem başlattı.

100’den fazla ülkede 6 milyon bağımsız kadın satış temsilcisi ile dikkat çeken AVON’un Gebze’de bulunan deposunda çalışan 8 işçinin sendikal faaliyet yürüttükleri gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığı ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan AVON deposunda çalışan Depo, Antrepo, Gemi Yapımı, Deniz Taşımacılığı Sendikası’na (DGD-SEN) üye oldukları işten atılan 8 işçi depo önünde basın açıklamasında bulunarak eylem başlatı. İşçiler, talepleri kabul edilene kadar fabrika önündeki eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

İşçiler adına basın açıklaması metnini okuyan Eylem Görgü, ’21 yıldır Türkiye pazarında olan AVON’un Türkiye’deki ilk kadın genel müdürü, firmayı diğerlerinden ayıran en önemli farkın ‘Dünyanın her yerinden milyonlarca kadına ve ailelerine daha iyi bir hayat olanağı kazandırması’ olduğunu söylüyor. AVON yetkilileri ikiyüzlü stratejilerini bir tarafa bıraksınlar bizler ve ailelerimize daha iyi bir hayat sağlayacak taleplerimize kulak versinler’ şeklinde konuştu.

AVON depoda 5 yıl süreyle çalışan ve 7 arkadaşıyla birlikte işten atılan Akın Gerçek, “İşimize dair tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen sendikal faaliyette bulunduğumuz gerekçe gösterilerek işimize son verdiler. İşimizi ve sosyal haklarımızı geri alana kadar direnişimizi sürdüreceğiz” dedi. Gerçek, “Emek mücadelesine omuz veren tüm dostları direnişimizin sürdüğü AVON Depo önüne, dayanışmaya bekliyoruz” çağrısında bulundu.

AVON depoda 10 yıldır çalıştığını ve bu süreçte iki kez gösterdiği performanstan dolayı ödüllendirildiğini fakat sendikaya üye olduğu için işten atıldığını belirten Eylem Görgü, ‘Sendikaya üye olmak yasal hakkımız olmasına rağmen faaliyetlerimiz gerekçe gösterilerek işimize son verdiler. Stratejisini kadın güçlendirme gibi toplumsal bir amaç üzerinden kuran AVON; meme kanseri, aile içi şiddetle mücadele gibi sosyal sorumluluk temalarını kullanarak, fabrika içinde ve dışında cinsiyetçi bir şekilde yaptığı kadın emeği sömürüsünü pazarlama ayağında da sürdürüyor. Depo önündeki direnişimiz taleplerimiz kabul edilene kadar kararlılıkla devam edecektir” şeklinde konuştu.