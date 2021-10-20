Gebze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Ortalıkta işsiz çok, fakat devlette iş istiyorlar, iş beğenmiyorlar

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a Kapıkule ve Hamzabeyli'den çıkış yapan TIR sayısına işaret ederek, "Sadece Avrupa kapılarından... Kapıkule ile Hamzabeyli'den... Çıkış yapan TIR sayısı... 2 bin 39. Bir yıl önce bu sayı bin 200 idi. Gürcistan kapısı... İran, Irak, Suriye kapıları... Bütün kapılarda TIR'ları görürsünüz... Türkiye, ihracat patlaması yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Donat, Gebze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nail Çiler'in "Çalıştıracak eleman bulamıyoruz.

10 bin nitelikli elemana ihtiyacımız var... Acil olarak.

Ortalıkta işsiz çok... Fakat devlette iş istiyorlar... İş beğenmiyorlar... Meslek sahibi de değiller. Oysa bize ara eleman lazım... Ne olur bunu yazın... Meslek, altın bilezik... Nitelikli personel başımızın tacı." sözlerini de köşesine taşıdı.

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