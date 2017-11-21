Gebelikte sigara ve alkol kullanımı, bebeğin engelli doğma riskini artırıyor

İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ile Medipol Üniversitesi’nin iş birliğiyle yapılan ve iki gün süren “Engellilerde Erken Tanı Tedavi ve Meslek Edindirme” kongresi düzenlendi. Engelli, aile, uzmanlar ve öğrencilerin bir araya geldiği kongrede Uzman Dr. Canan Yıldırım, gebelik döneminde annenin sigara ve alkol kullanımının bebekteki engel riskini artırdığını söyledi.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı, 17-18 Kasım 2017 tarihlerinde “Engellilerde Erken Tanı, Tedavi ve Meslek Edindirme Kongresi”ne ev sahipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi, Medipol Üniversitesi,İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen kongreye engelliler, aileleri, uzmanlar ve üniversite öğrencileri katıldı.

“NASIL KANSER HASTASINA EVRESİ SORULUYORSA ENGELLİKTE DE DURUM AYNI”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı açılış konuşmasında “Her konuda erken tanı çok önemlidir. Nasıl ki kanser hastası denildiğinde evresi soruluyor, erken teşhis mi deniliyorsa engellilikte de durum aynı. Özellikle zihinsel engellilerde erken tanı ciddi bir problem. Toplumda belki zamanla tespit edebildiğiniz konuyu öncesinde tespit etseniz tedavi konusunda çok kısa sürede başarı elde etmiş olacaksınız” dedi.

İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arzu Razak Özdinçler,“Üniversitelerin görevi toplum yararına araştırmalar yapmak ve sonuçlarını da paylaşmaktır. Erken tanı önemli konu. Dilerim bu konularda bizimde kararınca bir tuzumuz olur” dedi.

UZMAN VE AKADEMİSYENLER ENGELLİ AİLELERİNİN SORULARINI YANITLADI

Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından beynin işleyişi, duyu bütünleme terapisi, engelliler üzerine hazırlanan istatistikler, dil ve konuşma gecikmesi, oral-motor problemleri, Japonya ve Türkiye’deki rehabilitasyon uygulamaları, riskli bebeklerde yaklaşımlar, erken müdahalede tanı, ergoterapi ve engellilik, erken müdahalede fizyoterapi başlıkları altında sunumlar yapıldı.

Uzman Dr. Canan Yıldırım sunumunda anneleri ilgilendirecek önemli bir konuya değinde ve şöyle dedi: “Normal beklenen nörolojik gelişimin geri kalmasına neden olabilecek faktörlere sahip bebeklere ‘Riskli Bebek’ denir. Riskli bebeklerde engellilik oranı fazladır. Risk faktörlerinin başında ise Anne yaşının 16’ dan küçük, 40’dan büyük olması. Düşük sosyoekonomik durum, annenin hamilelikte sigara, alkol, madde kullanımı, hamilelik döneminde geçirilen enfeksiyonlar ve kanama, annenin kronik hastalıkları, doğum kilosunun 2 bin 500 gramdan az, 4 bin gramdan çok olması, yenidoğan döneminde yüksek sarılık geçirme ve beslenme yetersizliği geliyor”

Panel sonunda aileler yaşadıkları sıkıntıları soru-cevap şeklinde uzman ve akademisyenlere aktardı. Yetkililer de sorunları gidermeye yönelik çözüm yolları ve yönlendirmeler yaptı.

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