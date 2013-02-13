T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Gebelikte alınan folik asit otizmi önlüyor

Organizmalarda oluşan hasarı tamir edebilen ve DNA sentezi için vazgeçilmez olan folik asit, yeşil yapraklı sebzelerde, bezelyede, pirinçte,havuçta ve yumurtada bulunuyor

13 Şubat 2013 16:17

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, hamileliğin başından itibaren folik asit kullanımı, bebeklerde otizm riskini yüzde 40 azaltıyor. Amerikan Medical Association (JAMA) dergisinde yayımlanan araştırmada, omega 3 yağı ile diğer mineral ve vitaminlerin hamilelikte ya da öncesinde alınmasının ise otizm üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı belirtildi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden profesör Pal Suren, gebelikten 4 hafta önce ve gebelikle beraber 8 hafta boyunca folik asit kullanılmasının bebeklerde otizm riskini azalttığını, ancak folik asidin, Asperger sendromu gibi otizmin alt gruplarında herhangi bir önleyiciliğinin olmadığını belirtti.

Norveç'te, anneleri, gebelik döneminde folik asit tüketen, 2002-2008 arasında doğan 85 bin çocuk üzerinde yürütülen araştırmada, 2011 yılında bu çocuklardaki otizm riskinin, hamilelik döneminde folik asit kullanmayan annelerin çocuklarına oranla yüzde 40 daha az olduğu ortaya çıktı.

Organizmalarda oluşan hasarı tamir edebilen ve DNA sentezi için vazgeçilmez olan folik asit, yeşil yapraklı sebzelerde, bezelyede, pirinçte,havuçta ve yumurtada bulunuyor.

ABD'de, Kanada ve Şili'de, buğday unlarının içine dahil edilen folik asidin tüketimi kolaylaştırılıyor.

(ntvmsnbc)

ETİKETLER

gebelikfolik asitsebzebezelyepirinçotizmönlemesağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24