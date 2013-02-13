Gebelikte alınan folik asit otizmi önlüyor

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, hamileliğin başından itibaren folik asit kullanımı, bebeklerde otizm riskini yüzde 40 azaltıyor. Amerikan Medical Association (JAMA) dergisinde yayımlanan araştırmada, omega 3 yağı ile diğer mineral ve vitaminlerin hamilelikte ya da öncesinde alınmasının ise otizm üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı belirtildi.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden profesör Pal Suren, gebelikten 4 hafta önce ve gebelikle beraber 8 hafta boyunca folik asit kullanılmasının bebeklerde otizm riskini azalttığını, ancak folik asidin, Asperger sendromu gibi otizmin alt gruplarında herhangi bir önleyiciliğinin olmadığını belirtti.

Norveç'te, anneleri, gebelik döneminde folik asit tüketen, 2002-2008 arasında doğan 85 bin çocuk üzerinde yürütülen araştırmada, 2011 yılında bu çocuklardaki otizm riskinin, hamilelik döneminde folik asit kullanmayan annelerin çocuklarına oranla yüzde 40 daha az olduğu ortaya çıktı.

Organizmalarda oluşan hasarı tamir edebilen ve DNA sentezi için vazgeçilmez olan folik asit, yeşil yapraklı sebzelerde, bezelyede, pirinçte,havuçta ve yumurtada bulunuyor.

ABD'de, Kanada ve Şili'de, buğday unlarının içine dahil edilen folik asidin tüketimi kolaylaştırılıyor.

(ntvmsnbc)