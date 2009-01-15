Gebelik yoksul ülkelerde 300 kat daha tehlikeli

Yoksul ülkelerde gebe kalma ve doğurmanın, zengin ülkelerden 300 kat daha tehlikeli olduğu bildirildi.



UNICEF tarafından Güney Afrika’nın Johannesbourg kentinde açıklanan rapora göre, geri kalmış memleketlerde yaşayan kadınların gebelik veya doğum komplikasyonlarından ölme riski, zengin memleketlerdeki hemcinslerinden 300 kat fazla.



Anne ve yenidoğan sağlığına ayrılan raporda, dünyada günde ortalama 1500, yılda yaklaşık yarım milyon kadının gebelik veya doğum yüzünden hayatını kaybettiği, bu ölümlerin yüzde 95’inin Asya veya Afrika’da meydana geldiği belirtildi.



Rapora göre, bu kadınların dörtte biri kanamadan, yüzde 15’i enfeksiyonlardan, yüzde 13’ü kürtaj sonrası komplikasyonlardan, yüzde 12’si de metabolizma bozukluklarından hayatını kaybediyor.



Anne ölümleri, bebeklerin anneye en fazla muhtaç olduğu ilk 28 günlük dönemde yenidoğan ölüm oranını da artırıyor. Raporu hazırlayanlara göre, anneleri doğumdan sonraki ilk 6 hafta içinde ölen bebeklerin bir yaşını doldurma ihtimali, anneleri sağ olan bebeklerden çok düşük. Sözgelimi Afganistan’da anneleri ölen bebeklerin bir aydan fazla yaşama şansı pek yok.



UNICEF, temel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması halinde bile, anne ölümlerinin yüzde 80 azalabileceğine işaret etti.



(AA)

