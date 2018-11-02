Gebe Okulu ilk mezunlarını verdi

BURSA, (DHA) - BURSA Hayat Hastanesi Gebe Okulu\'nda, alanında uzman hekimler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde ilk kez çocuk sahibi olacak anne adayları ve daha önce anne olmuşlar, gebelik öncesi ve sonrası süreç hakkında Kadın Doğum Uzmanları, Çocuk Hekimleri, Fizyoterapist, Ebe ve Emzirme Danışmanları tarafından eğitim aldı. Okulda, yeni anne adaylarına ve annelere, kilo takibi ve kontrolü konusunda da uzman diyetisyenler rehberlik etti. Gebe okulu öğrencileri eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Bursa Özel Hayat Hastanesi’nin düzenlediği sağlıklı bir hamilelik ve doğum sürecinin anne adaylarıyla ve annelerle paylaşıldığı Gebe Okulu eğitimleri tamamlandı. Kadınların hamilelikleri süresince karşılaştıkları sorunların çözümü, beslenme, hamilelikte gerekli tetkik ve testler, doğum öncesi ve sonrası yaşanan problemler, psikolojik değişimler ve doğru emzirme gibi önemli konuların eğitimleri uzman hekimler tarafından verildi.

HAMİLELİK SONRASINA DAİR PSİKOLOJİK BİLGİLER

Eğitimleri 3 hafta süren anne adaylarıyla anneler doğum süreci ve sonrası hakkında pek çok konunun işlendiği gebe okulunda, gebelik öncesi ve sonrası beslenmeden, doğuma hazırlık ve doğum sürecine, anne sütünden, doğum öncesi ve doğum sonrası yapılabilecek egzersizlere, gebelik psikolojisinden, yeni doğan bakımına kadar birçok konuda bilgilendirildi. Alanında uzman hekimler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde gebelik öncesi ve sonrası süreç hakkında Kadın Doğum Uzmanları, Çocuk Hekimleri, Fizyoterapist, Ebe ve Emzirme Danışmanları tarafından eğitimler verildi. Ayrıca yeni anne adaylarına kilo takibi ve kontrolü konusunda anne adaylarına uzman diyetisyenler rehberlik etti. Anestezi hekimleri tarafından da doğum anestezisine yönelik bilgilendirmelerin yapıldığı okulda, doğuma hazırlık, uygulamalı yeni doğan bebek bakımı, emzirme teknikleri, lohusalık, gebelik sonrası beslenme gibi bir anne adayının ihtiyaç duyacağı birçok konu eğitim programı içinde yer aldı.

ANNE ADAYLARI SERTİFİKALARINI ALDILAR

Programda, gebe okulunda aldıkları teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra gebe pilates ve yogası sayesinde daha kolay ve bilinçli bir doğum süreci geçirdiklerini belirten anneler, gebelik döneminde başlayan dostluklarının kurs bitiminde ve doğumdan sonra da devam etmesini istediklerini ifade etti. Anneler, gebe okulu sayesinde bebeklerinin de minik arkadaşlarının olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi. Son hafta ile birlikte gebe okulu mezunlarına sertifikaları Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Rıza Dediler ve Enfeksiyon Hemşiresi Gülhan Horuz tarafından takdim edildi.



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