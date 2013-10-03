Gebe kalmak için kuvvetli kahvaltı

Sabah fazla kalori almanın gebe kalma ihtimalini artırabileceği belirlendi.

İsrail'de bilim insanlarının yaptığı araştırma, sabah kuvvetli kahvaltının, gebe kalmanın önünde engel teşkil edebilecek insülin, testosteron ve diğer hormonların düzenlenmesini sağladığını gösterdi.

Araştırmaya, androjenlerin (erkeklik hormonları) artmasına ve adet dönemlerinin düzensiz olmasına yol açan Polikistik Over Sendromu bulunan, vücut kitle indeksi 23'den daha az, 25-39 yaşındaki kadın katıldı. İki gruba ayrılan katılımcılardan günde yaklaşık 1800 kalori alması istendi.

Akşam yerine, sabah daha fazla kalori alanların gebe kalma şansının arttığı görüldü.

Sabah kuvvetli kahvaltı yapanların (yaklaşık 980 kalori alanlar) glikoz seviyesi ve insülin direncinin yüzde 8 azaldığı, akşam fazla kalori alan diğer gruptakilerde ise değişim olmadığı belirlendi.

12 hafta süren araştırmada ayrıca sabah kuvvetli kahvaltı yapanlarda erkeklik hormonu testosteron seviyesinin yaklaşık yüzde 50 azaldığı ortaya çıktı.

Araştırmaya imza atanlardan Oren Froy, sonuçların günlük alınan kalori miktarının önemli olduğuna ancak bunları alma zamanının daha fazla önem taşıdığına dikkati çekti.