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Sağlık

GDO'lu günler başladı

"Genetik yapısı değiştirilmiştir" ya da "genetik yapısı değiştirilmiş üründen üretilmiştir"... Artık market raflarında bu ifadelerin yer aldığı

27 Eylül 2010 03:00

T24 - "Genetik yapısı değiştirilmiştir" ya da "genetik yapısı değiştirilmiş üründen üretilmiştir"... Artık market raflarında bu ifadelerin yer aldığı ürünler göreceğiz.

 
Özelikle GDO’lu soya ve mısır nedeniyle geniş bir ürün yelpazesinde GDO’lu ürünler kullanılıyor.


GDO yani "genetiği değiştirilmiş organizma" içeren ürünlerle ilgili son yönetmelik, bugün yürürlüğe girdi. Yönetmelik, "bebek maması" ve "küçük çocuk" besinlerinde gdo kullanımını yasaklıyor. Ve GDO'lu ürünlere "etiketleme" zorunluluğu getiriyor.


Genetiği değiştirilmiş organizma içeren ürünlerle ilgili yeni yönetmelik yürürlüğe girdi.
Daha önce büyük tartışma yaratan ve üç kez değiştirilen yönetmelik, GDO'lu ürünlerin sınırını çiziyor.


Buna göre, genetiği değiştirilmiş "bitki" ve "hayvan" üretimi yasak... GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve çocuk gıdalarında kullanımı da yasaklanıyor.



Kurulla belirlenecek


Türkiye'ye girişine izin verilecek GDO'ları bir kurul belirleyecek. GDO, "insan, hayvan ve bitki sağlığı" ile "çevre ve biyolojik çeşitliliği" tehdit eder nitelikteyse izin verilmeyecek. Düzenlemeye göre, GDO'lu ürünler, artık yasal zorunluluk olarak etiketlenecek.


"Binde dokuz" olarak belirlenen GDO oranını aşan ürünlerin etiketinde, "genetik yapısı değiştirilmiştir" ya da "genetik yapısı değiştirilmiş üründen üretilmiştir" ifadeleri açıkca yazılacak.


Ürünün bazı tüketici gruplarında sağlık riski oluşturması sözkonusuysa etikette bu uyarı da yer alacak.


İlk yönetmelikte yer almayan ve tartışmalara yol açan bir hüküm de yeni düzenlemeye eklendi... Artık ürün etiketlerinde GDO'suz olduğu da vurgulanabilecek.



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