GDO'lu bisküvi ve çikolata üretenler teşhir edilecek

Türkiye genelinde yılda 400 bine yakın noktada denetim yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bisküvi ürünleri ve çikolataya yönelik genetiği değiştirilmiş organizma operasyonu başlattı. Kriterlere uymayan ürünler toplatılarak üreticileri teşhir edilecek.

Et ve süt ürünlerinden sonra bala yönelik kapsamlı denetim faaliyeti gerçekleştiren ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı rotayı bisküvi ve çikolata üreticilerine çevirdi.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, bisküvi ürünleri ve çikolataya yönelik Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) operasyonu başlatıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türkiye genelinde denetim yaptıklarını belirterek gıda güvenliğine ilişkin tüm konuların üzerinde durulduğunu söyledi.

Türkiye'de GDO üretiminin yasak olduğunun altını çizen Bakan Eker, "Gıda amaçlı ithalat yasak. Denetimlerimiz bu konuda devam ediyor. Bu ürünlerde GDO'lu soya kullanılabileceğinin üzerinde duruyoruz. Bisküvi ve çikolatadan üretilen ürünlere yönelik incelemelerimiz bu kapsamda yürütülüyor." dedi.

Türkiye genelinde yılda 400 bine yakın denetim gerçekleştirdikleri bilgisini veren Eker, kontroller sonucunda belirlenen kriterlere uygun olmayan ürünlerin toplatılacağını söyledi.

Ürünlerde hile yapanların teşhir edileceğini belirterek söz konusu firmalara ayrıca 11 bin 875 liralık hileli üretim yaptıkları gerekçesiyle para cezası kesileceğini kaydetti.

4 bin 500'ün üzerinde denetim personeli ile sahaya indiklerini belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri ise kontrollerin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Edinilen bilgilere göre bisküvi ürünleri ve çikolata denetimlerinde bu ürünlerin içerisinde soya bulunup bulunmadığına bakılıyor.

Soyanın analizlerde GDO içerip içermediği laboratuvarlarda inceleniyor.

Türkiye genelinde 100 laboratuvar olduğunu belirten Bakan Eker, "Kırk tanesi bizim bakanlığa ait. 60 tane de akredite laboratuvar var. Türkiye'nin laboratuvarları uluslararası standartlarda kontrol yapıyor." diye konuştu.

Bakanlık kaynakları, denetimlerin artırılması için ALO 174 Gıda Hattı'nın vatandaş tarafından etkili olarak kullanılmasını istiyor. Hatta 600 bine yakın çağrı alındığını ifade eden yetkililer, 100 bine yakın gıda işletmesinin ise gelen şikayetlerin ardından denetime tabi tutulduğunu dile getirdi.

GDO, özellikle çocuklar için zararlı

Tarım Bakanlığı kaynakları, özellikle çocuklar tarafından tüketilen bisküvi ve çikolatada genetiği değiştirilmiş organizma denetimi yapılmasının önemine dikkat çekti.

Kansere sebebiyet verdiği bilinen GDO, özellikle küçük yaşlarda vücuda alınınca ilerleyen yaşlarda alerji ve romatizmal sonuçlar doğurabiliyor.

Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 22 Şubat 2012'de yürürlüğe girmişti.

Buna göre GDO ve ürünleri, insan ve hayvanların tedavisinde kullanılan antibiyotiklere direnç genleri içermesi halinde, bu genlerin sağlık, çevre ve biyolojik çeşitliliğe zararlı olmadığı tespit edilmedikçe ithal edilemeyecek ve piyasaya sürülemeyecek.