Gazeteci Dayanışma Ağı: İzlenen politikaların sonuçlarını halktan gizlemek için gazetecileri baskıyla engelliyorlar

Gazeteci Dayanışma Ağı (GDA), iktidarın gazetecilere dönük gözaltı ve tutuklamalarına ilişkin bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, "Kamusal bir görevi yerine getirmeye çalışan biz gazetecilerin baskıyla engellenmesinin tek amacı izlenen politikaların nedenlerini ve yarattığı sonuçları halktan gizlemektir" denildi.

GDA tarafından Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Akademi'de düzenlenen basın açıklaması öncesinde gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerin isimleri sayıldı. Açıklamada, "GDA, halkın haber alma hakkını savunmaya devam edecek, gazetecilere dönük baskı ve saldırılara karşı mücadele etmeyi sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’de yaşanan çatışmalar, fiili savaş ve sınırlarımızda yaşanan sığınmacı dramı, halkın haber alma özgürlüğüne yeni bir saldırıyı daha beraberinde getirdi. Yalnızca görevini yapmaya çalışan meslektaşlarımıza dönük gözaltı, tutuklama ve fiziki saldırı haberleri üst üste geliyor.

Devletler arasında süregiden gerginlikler, halkın haber alma özgürlüğünü engellemek üzere kullanılamaz. Kamusal bir görevi yerine getirmeye çalışan biz gazetecilerin baskıyla engellenmesinin tek amacı izlenen politikaların nedenlerini ve yarattığı sonuçları halktan gizlemektir.

Türkiye, maalesef, basın ve ifade özgürlüğü sıralamasında dünyanın en alt sıralarında yer almaktadır. 90’dan fazla meslektaşımız halen cezaevindedir. 2019 yılında 250 gazeteci hakim karşısına çıkmış, 10 meslektaşımız sopalı ve silahlı saldırılara maruz kalmıştır. Özgürlüğü hedef alan bu iklim derhal son bulmalıdır.

GDA, halkın haber alma hakkını savunmaya devam edecek, gazetecilere dönük baskı ve saldırılara karşı mücadele etmeyi sürdürecektir. Tüm meslektaşlarımızı ve kamuoyunu, gerçekler ve özgürlükleri savunmak adına dayanışmaya çağırıyoruz."