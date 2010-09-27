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Yaşam

GAZZE'YE YARDIM KONVOYU TÜRKİYE'DE EDİRNE (A.A)

27 Eylül 2010 18:53

-GAZZE'YE YARDIM KONVOYU TÜRKİYE'DE EDİRNE (A.A) - 27.09.2010 - Filistin halkına destek vermek amacıyla organize Viva Palestina Hareketi'nin 45 araçtan oluşan Gazze Avrupa Konvoyu, İpsala sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. 18 Eylül'de İngiltere'den yola çıkan ve Fransa, İtalya ve Yunanistan'ı geçerek Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan konvoyun başında İngiliz eski Parlamenter George Galloway'i bulunuyor. Konvoy İpsala Sınır Kapısı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından tekbirlerle karşılandı. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Dağ, burada yaptığı açıklamada, 10 gün önce İngiltere'den yola çıkan konvoyu Viva Palestina Hareketi'nin organize ettiğini söyledi. Yaklaşık 30 civarında ülkeden katılımcıların olduğu 45 araçtan oluşan konvoyda 90 yolcu bulunduğunu anlatan Dağ, şöyle devam etti: ''Konvoyun amacı Filistin insani yardım malzemesi götürmenin yanı sıra orada yaşanan insanlık trajedisini bir kez daha dikkat çekmektir. 31 Mayısta Mavi Marmara gemisinde yaşanan katliamından sonra Türkiye'de ciddi anlamda Filistin'e yönelik duyarlılık ortaya çıkmıştır. Bu duyarlılığın bir parçası olarak Avrupa'dan yola çıkmış bu konvoyu karşılamak üzere buradayız. İnşallah Gazze'de yaşanan trajediye dikkati çekeceğiz.'' Ahmet Emin Dağ, gazetecilerin ''İsrail'den daha önce yaşanan olaydaki gibi sert bir müdahale bekleniyor mu?'' sorusuna, ''Bütün prosedürler tam olarak işliyor. Ama sürprizlerde olabilir. Çünkü Türkiye'den sonra 4 ülke geçilecek. Bu ülkelerde nelerle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Türkiye'den sorunsuz geçilmesi için elimizden geleni yapıyoruz'' karşılığını verdi. 1 Ekimde Türkiye'den ayrılacak konvoy, Ankara, Kayseri, Adana, Gaziantep ve Kilis üzerinden Suriye'ye geçecek.

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