Gazze'deki bombardımanda kızlarını kaybeden çift İstanbul'u gezdi

Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki İsrail bombardımanında ölen kızının başında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte gözyaşı döken Basil Shawa ile ağır yaralı eşi Mona Shawa’yı Ankara’ya getirdi.

Tedavi gördüğü hastaneden çıkıp İstanbul’u gezen Shawa çifti, her şeyin kısa süre içinde geliştiğini ve rüyada gibi hissettiklerini söyledi.

Bünyamin Aygün'ün Milliyet'teki özel haberine göre, üç haftadır hastanede tedavi gören Shawa çifti, İstanbul'u ve Sultanahmet'i gezdi.

Basil Shawa, "Kızılay’ın Gazze sorumlusu beni aradı ve 'Pasaport çıkar Türkler eşini tedavi ettirmek için seni Türkiye’ye çağırıyor' dediğinde hayatımın en heyecanlı gününü yaşamıştım" dedi.

Türkiye'ye gelmekten mutlu olduklarını söyleyen Basil Shawa şöyle konuştu:

"Aynı gün hiç zaman kaybetmeden Ramallah’a gittim ve pasaport çıkardım. Hayatımda ilk defa pasaportum oluyordu, eşimle birlikte Şifa Hastanesi’nin ambulansı ile Al Rafah Kapısı’na oradan da Mısır El Ariş Havaalanı’na gidip Türk ambulans uçağına bindik."



'Heyecandan uyuyamıyoruz'



"Kaybettiğimiz 18 yaşındaki kızımızın acısını bize unutturan adam Davutoğlu. Türkiye’nin, diğer İslam ülkelerinin aksine Filistin halkına sahip çıktığını gösterdi. Param olmadığı için ona eskilerden kalma bir Kuran’ı Kerim getirdim, o da her zaman yanımızda olacağını söyledi. Türkiye gibi çok büyük bir ülkenin en üst düzey bakanlarından birinin bizimle yakından ilgilenmesi bizi çok gururlandırdı. Karım ve ben heyecandan sabahlara kadar uyuyamıyoruz."



'Kendimi hiç yabancı hissetmedim'



Mona Shawa, Türkiye'de hakkındaki düşüncelerini şöyle anlattı:

“Buraya gelmeden önce Türkiye’yi hiç bilmiyordum. Burası ama çok büyük bir ülke. Böyle bir ilgi beklemiyordum, yanımıza gelen herkes bize yardımcı olmak istiyor. Kendimi hiç yabancı hissetmedim bu ülkede. Ne güzel bir ülke, hem Müslümanlar hem çok modern."